POL-RT: Unfälle, Brand eines Hochbeets, Mann angegriffen, Warnhinweis vor Diebstählen hochwertiger GPS-Geräte, Tierischer Einsatz

Reutlingen (ots)

Unfall in Autowaschanlage

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Autowaschanlage am Freitagvormittag in der Reutlinger Bayernstraße verletzt worden. Die über 80 Jahre alte Frau war kurz vor zehn Uhr mit ihrem Smart in eine Waschbox gefahren. Zeugenangaben nach fuhr sie im Anschluss aus dem Waschplatz heraus und mit erhöhter Geschwindigkeit in eine weitere Waschbox hinein. Dort kollidierte sie mit dem Reanult Clio einer 44 Jahre alten Frau, die gerade dabei war, ihr Fahrzeug zu waschen und glücklicherweise daneben stand. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Unfallverursacherin musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik eingeliefert werden. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Medikamenteneinfluss stand, wurde eine Blutprobe bei ihr durchgeführt. (ms)

Aichtal (ES): Hochbeet in Brand geraten

Zu einem Brand auf einem Balkon sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen in die Adalbert-Stifter-Straße ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren mehrere Zigarettenstummel in einem dortigen Beet abgelegt worden, das daraufhin stark zu rauchen begann und in Brand geriet. Ein Nachbar, der auf die Situation aufmerksam geworden war, wählte gegen 7.30 Uhr den Notruf. Die umliegenden Feuerwehren rückten daraufhin an und löschten die Flammen. Dank der Meldung des Anwohners und der Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes verhindert werden. Der Schaden am Hochbeet beläuft sich auf rund 200 Euro. Verletzt wurde niemand. (rd)

Mössingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Der Polizeiposten Mössingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Firstwaldstraße. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Pedelec die Firstwaldstraße aus Richtung Nordring kommend bergabwärts in Richtung Freibadstraße. Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Radler aufgrund der querenden Schüler sein Tempo verringert und im Bereich des Wohnmobilstellplatzes eine Schülergruppe umfahren haben. Dabei rannte offenbar ein Mädchen vom rechten Gehweg kommend auf die Fahrbahn und überquerte vor dem Radler die Straße. Infolge eines Ausweich- und Bremsmanövers soll der 27-Jährige im Anschluss zu Boden gestürzt sein. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem querenden Kind, das seinen Schulweg offenbar fortgesetzt hatte, kam es nicht. Das Mädchen soll zwischen sieben und neun Jahre alt sein und blonde, längere Haare haben. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07473/9521-0 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray und Schlagring angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einer Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend. Kurz nach 23.30 Uhr war die Polizei zu einem verletzten 27-Jährigen in die Brunnenstraße gerufen worden. Der Mann wurde daraufhin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verletzte kurz zuvor im Bereich der Verbindungstreppe Brunnenstraße zur Doblerstraße von zwei ihm bekannten Männern angesprochen worden sein. Im Verlauf des Gesprächs beleidigten sich die Personen gegenseitig, woraufhin dem 27-Jährigen zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Zudem soll er mit einem Schlagring auf den Kopf geschlagen worden sein und mehrere Fausthiebe ins Gesicht erhalten haben. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss. Eine sofortige Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. (gj)

Tübingen (TÜ): Diebstahl von hochwertigen landwirtschaftlichen GPS-Empfangsgeräten (Warnhinweis)

Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist in Tübingen von dreisten Dieben heimgesucht worden. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, acht Uhr, gelangten die Unbekannten unter Anwendung von brachialer Gewalt in einen Maschinenschuppen. Aus diesem wurden zwei an landwirtschaftlichen Fahrzeugen angebrachte GPS-Empfangsgeräte, Typ StarFire 6000, im Wert mehreren 10.000 entwendet. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechniker der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt aktuell eindringlich vor Diebstählen dieser Art und gibt dazu folgende Tipps: - Die Fahrzeuge sollten in einer verschlossenen Garage oder Halle versperrt abgestellt werden. Wenn möglich hochwertige Technik oder Ausrüstung bei längerem Nichtgebrauch abmontieren und sicher verwahren.

- Eine Videoüberwachung kann eine abschreckende Wirkung auf potentielle Täter haben. Zudem kann so das Ereignis dokumentiert werden und eine spätere Auswertung ermöglichen.

- Sämtliche Mitarbeiter und Fahrzeugnutzer sollten für das Thema Sicherheit sensibilisiert werden.

- Ortungssysteme und eine Aufrüstung mittels eines PIN-Code Systems durch den Hersteller sind ein wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen Geräten, empfehlenswert ist auch eine individuelle Kennzeichnung (z. B. durch Gravuren) von einzelnen Geräten.

- Verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die sich landwirtschaftliche Gebäuden oder Maschinen auffällig nähern, fotografieren oder ausspähen, bitte sofort unter 110 der Polizei melden. (gj)

Tübingen TÜ): Schwan löst Polizeieinsatz aus

Zu einem hilfebedürftigen Schwan sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am Freitagvormittag in die Kingersheimer Straße nach Hirschau gerufen worden. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 9.30 Uhr einen Schwan gemeldet, der orientierungslos wirkte und auf dem Gehweg saß. Eine Polizeistreife kümmerte sich um das Tier und gab auf dieses bis zum Eintreffen der Tierrettung acht. Im Anschluss wurde der Vogel behutsam eingefangen und nachdem er keine Verletzungen aufwies im Hirschauer Baggersee freigelassen. (gj)

