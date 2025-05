Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionisten in Park und Flughafen; Widerstand; Zahlreiche Verkehrsunfälle; Automat aufgebrochen; Brand auf Balkon; Auf Friedhof randaliert und Polizisten angegriffen; Erfolgreiche Suche nach Kind

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Donnerstagmittag in der Pomologie sein Unwesen getrieben. Ein Zeuge entdeckte den Mann gegen 15 Uhr in einem Busch hinter einem Spielplatz. Der Unbekannte soll dabei masturbiert haben. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der anschließend davongelaufen war, verlief ohne Erfolg. Es soll sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann mit dunkler Cap und einem weißen Dreitagebart gehandelt haben. Er war mit einem dunklen Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (rd)

Reutlingen (RT): Widerstand gegen Polizeibeamte

Gegen einen 54-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen in einer Gaststätte in der Stadtmauerstraße randaliert hatte, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 2.50 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil der Mann das Lokal nicht verlassen wollte und dort begonnen hatte zu randalieren. Polizeibeamte trafen den stark alkoholisierten Störer an und nahmen ihn in Gewahrsam. Da er sich offensichtlich auch in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Der 54-Jährige leistete hierbei Widerstand, bei dem niemand verletzt wurde. Zudem beleidigte er sowohl die Polizeibeamten als auch die Klinikangestellten mehrfach. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Münsingen (RT): Junge bei Sturz von Fahrrad verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Junge beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag in Münsingen erlitten. Der Zehnjährige war gegen 15.20 Uhr in der Straße Kegelgraben unterwegs und wollte nach rechts zur Zehntscheuer abbiegen. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich beim Sturz zu Boden. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht, die es aber danach wieder verlassen konnte. (ms)

Münsingen (RT): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag auf der K 6701 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger war gegen 9.50 Uhr mit einem VW Jetta auf der Kreisstraße von Münsingen herkommend in Richtung Dottingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er zum Linksabbiegen in Richtung eines Feldwegs anhalten. Eine nachfolgende, über 80 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der VW-Fahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin mussten im Anschluss mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Da die Seniorin mutmaßlich unter Medikamenteneinfluss stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Münsingen (RT): Radler auf ehemaligem Truppenübungsplatz zusammengestoßen

Auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen sind am Donnerstagvormittag zwei Radler zusammengestoßen. Eine 76-Jährige war kurz vor zwölf Uhr mit ihrem Fahrrad einem Mann hinterhergefahren. Als dieser seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links abzubiegen, bemerkte sie dies zu spät und fuhr auf. Anschließend kam die Seniorin zu Fall und musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Münsingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Bachwiesen-/Achalmstraße erlitten. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge war der Junge gegen 15.10 Uhr mit einem Fahrrad offenbar ohne auf den Verkehr zu achten von der Achalmstraße in die Kreuzung mit der Bachwiesenstraße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Mini eines 52-Jährigen, der trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzten Jungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. (rd)

Denkendorf (ES): Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Vier Staubsaugerautomaten sind in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände einer Waschstraße in der Denkendorfer Lichtäckerstraße aufgebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 7.30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Automaten. Ob sich darin Bargeld befunden hatte, muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Mutmaßlich alkoholisiert von Fahrrad gestürzt

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer musste am Donnerstagnachmittag nach einem Sturz in eine Klinik gebracht werden. Der 67-Jährige befuhr mit seinem E-Bike gegen 16.45 Uhr einen Feldweg bei der Sielminger Kleintierzüchteranlage und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Er musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Kirchheim (ES): Nach Sturz von Fahrrad in Klinik gebracht

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine gestürzte Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 79-Jährige war in Begleitung eines Mannes auf ihrem Pedelec im Bereich des Freibads Kirchheim in Richtung Jesinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah sie einen auf der Fahrbahn befindlichen Poller und stieß dagegen. Im Anschluss stürzte die Seniorin auf den Asphalt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Nürtingen (ES): Nach Sturz von Fahrrad kurz bewusstlos

Ein gestürzter Radfahrer musste am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 76-Jährige war mit seinem Pedelec kurz nach 13 Uhr auf dem Radweg neben der K 1229 von Neckarhausen herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf gerader, abschüssiger Strecke alleinbeteiligt zu Fall und war nach dem Sturz kurz bewusstlos. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte er das Bewusstsein wiedererlangt. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. (ms)

Ostfildern (ES): Pedelec-Lenker kollidiert mit Fußgängerin

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat eine 45 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag bei Scharnhausen erlitten. Die Fußgängerin lief kurz nach 13 Uhr mit ihrem angeleinten Hund auf einem Feldweg in Verlängerung der Rolf-Brack-Straße aus Richtung Scharnhausen herkommend. Um mehrere Fahrradfahrer sicher vorbeifahren zu lassen, stellte sich die 45-Jährige mit ihrem Hund an den Rand des Feldweges, wo sie jedoch von einem 51- jährigen Pedelec-Lenker übersehen wurde und der mit ihr kollidierte. Beim folgenden Sturz auf den geschotterten Weg zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Ihr Hund und der Pedelec-Fahrer blieben unverletzt. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Brand auf Balkon

Zu einem Brand auf einem Balkon in der Dettinger Straße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Gegen 17.45 Uhr war dort aus noch ungeklärter Ursache ein Blumenkübel aus Holz in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf die hölzerne Balkonverkleidung und den Boden über. Anwohner, die auf den Brand aufmerksam geworden waren, löschten die Flammen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, übernahm die Nachlöscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Vorfall auf Besucherterrasse von Flughafen gesucht

Das Polizeirevier Flughafen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Donnerstagabend auf der Besucherterrasse in Terminal 3. Unbekannte hatten kurz vor 17.30 Uhr Mitarbeiter der Terminal-Information verständigt, nachdem sich ein Mann dort entblößt und möglicherweise sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Vor Ort wurde ein 34 Jahre alter Mann angetroffen. Zeugen oder mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0711/78780-0 zu melden. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Nach Unfallflucht Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein Pkw-Lenker nach einer Unfallflucht abgeben. Am Donnerstagvormittag bemerkte ein Zeuge zwei beschädigte Pkw in der Straße Obere Birke in Kirchentellinsfurt, worauf er die Polizei verständigte. Ersten Ermittlungen nach war ein 20 Jahre alter Lenker eines Ford Fiesta gegen zwei Uhr nachts mit seinem Fahrzeug in der Straße unterwegs. Hierbei überfuhr der Mann mit seinem Wagen einen Stein, so dass er sich die Ölwanne aufriss und einen Vorgarten beschädigte. Im Anschluss kollidierte er mit einem geparkten VW Golf. Anschließend ließ der junge Mann sein Auto stehen, hinterließ lediglich an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel und ging zu Fuß nach Hause. Dort konnte er von der Polizei am Vormittag angetroffen werden. Da der Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss den Unfall verursacht hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 8.000 Euro. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Feuerwehr an die Unfallstelle ausrücken. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrer kollidieren

Bei einem Unfall auf dem Neckartalradweg am Donnerstagabend ist ein Kind verletzt worden. Gegen 20 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Rad auf dem Neckartalradweg in Richtung Pliezhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem in einer entgegenkommenden Radlergruppe fahrenden 6-Jährigen, woraufhin beide stürzten. Ein Rettungswagen brachte den Jungen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Tübingen (TÜ): Nach Randale auf Friedhof Polizisten angegriffen

Unter anderem wegen Sachbeschädigung, Störung der Totenruhe und Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Donnerstagmorgen gegen einen 33-Jährigen. Zeugen konnten den Mann kurz nach sieben Uhr beobachten, wie er auf dem Friedhof in der Sieben-Höfe-Straße ein als Grabstein angebrachtes Kreuz abriss und mit diesem auf ein Gebäude im Friedhofsbereich einschlug. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, griff der 33-Jährige diese unvermittelt an. Die Beamten konnten den äußerst aggressiven Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, festnehmen und Handschließen anlegen. Im Zuge dieser Maßnahmen verletzten sich sowohl der Angreifer, als auch zwei Polizeibeamte leicht. Der Täter wurde im Anschluss in einer Fachklinik untergebracht. Der angerichtete Sachschaden auf dem Friedhofsgelände wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. (gj)

Tübingen-Bebenhausen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 50 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Goldersbach erlitten. Die Frau kam dort mit ihrem Zweirad nach rechts von der Straße ab und stürzte. Sie wurde anschließend von einem Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle transportiert wurde, versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um das Fahrrad der Verunfallten. (rd)

Rangendingen (ZAK): Gestürzter Radfahrer

Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit ist ein Radfahrer in der Rangendinger Starzelstraße am späten Donnerstagnachmittag zu Fall gekommen. Der 70-Jährige befuhr die Straße gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad bergabwärts und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (ms)

Jungingen (ZAK): Suche nach vermisstem Jungen

Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei ab Donnerstagmittag nach einem vermissten Jungen bei Jungingen gesucht. Kurz vor 13 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem sich der Junge bei einer Wanderung von seiner Gruppe entfernt hatte. In der Folge suchten neben den Angehörigen auch mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber nach dem Vermissten, der im Laufe der Einsatzmaßnahmen wohlauf an der Wohnanschrift einer Verwandten erschien. (rd)

