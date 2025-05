Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz des PP Reutlingen zur Mainacht, tödlicher Unfall, Person nach Brand verstorben, Leichnam aus Neckar geborgen

Lkr. RT / TÜ / ES / ZAK: Bilanz der Mainacht im Polizeipräsidium Reutlingen

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Polizei auch dieses Jahr in der Nacht auf den 1. Mai wieder erhöhte Präsenzmaßnahmen gezeigt. Neben den üblichen Maischerzen wie etwa dem Zünden von Böllern und Feuerwerkskörpern, sowie das Einwickeln von Fahrzeugen mit Toilettenpapier und der Verwendung von Rasierschaum zum Besprühen von Gegenständen ist es überwiegend friedlich und ohne größere Schäden geblieben. In Filderstadt wurde gegen 2 Uhr mitgeteilt, dass in der Burgstraße vier Personen mit Taschenlampen versuchen würden, irgendwo einzubrechen. Vor Ort stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass die Personen zusammen lediglich einen angerfertigten Maibaum vor dem Haus einer Angebeteten aufgestellt haben. Dennoch kam es auch vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen. In Reutlingen kam es vor einer Lokalität in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 15 und 20 Personen, bei einer Schlägerei in Reutlingen-Rommelsbach wurden in der Württemberger Straße zwei Personen leichtverletzt. In Haigerloch-Weildorf versuchten mehrere Personen den Maibaum umzusägen, wodurch es mit anwesenden Personen zum Streit kam. In Albstadt ist es vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 15 Personen gekommen, was den Einsatz mehrerer Polizeistreifen erforderlich machte. In Kirchheim-Teck wurde durch eine bislang unbekannte Person Pfefferspray versprüht, wodurch drei Personen leicht verletzt worden sind.

St. Johann (RT): Tödliche Brandverletzungen erlitten

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr im Ortsteil Gächingen mehrere Müllsäcke im Bereich der Hauptstraße in einem Hof eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurde eine schwerverletzte Person mit massiven Brandverletzungen aufgefunden. Der 65-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unglücksstelle mittels einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wo dieser kurz nach der Einlieferung trotz sämtlicher ärztlicher Bemühungen verstarb. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung können derzeit ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall im Feierabendverkehr fordert drei Verletzte

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der B312/B313 zwischen Pfullingen und Lichtenstein gekommen. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr im stockenden Verkehr in Richtung Lichtenstein und übersah ein vor ihm fahrendes Leichtkraftrad Yamaha, welches mit zwei Personen besetzt war. Er fuhr auf das Krad auf, welches im weiteren Verlauf auf einen davor befindlichen Mercedes Benz Vito geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der 29-jährige Kradfahrer leicht, seine 28-jährige Sozia schwer verletzt. Der 47-jährige Fahrer des Mercedes Benz wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit insgesamt drei Rettungswagen und einem Notarzt, vor Ort war, in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 20:25 Uhr voll gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere auf der Umleitungsstrecke kam. Neben der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle, kam aber glücklicherweise nicht zum Einsatz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der BMW sowie das Krad waren durch den Unfall anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden.

Hohenstein-Bernloch (RT): Durch Faustschlag verletzt

Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt hat der Polizeiposten Alb aufgenommen, nachdem am frühen Donnerstagmorgen ein 17-Jähriger durch Schläge verletzt worden ist. Der spätere Verletzte wartete in der Meidelstetter Straße auf einen Bekannten, als zwei Fahrzeuge an ihm vorbeifuhren, anhielten und mehrere Personen ausstiegen. Durch eine bislang unbekannte Person wurde der 17-Jährige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernten sich die Personen mit den Fahrzeugen von der Örtlichkeit in Richtung Oberstetten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Reichenbach/Fils (ES): 8-Jährige von Pkw angefahren

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 8-jährige Fußgängerin zu, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde. Am Mittwochabend, gegen 18.35 Uhr, musste ein 32-jähriger Peugeot-Lenker auf der Ulmer Straße im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Plochingen aufgrund einer Verkehrsstockung verkehrsbedingt kurz anhalten. Als dieser wieder weiterfahren wollte, kollidierte er mit einer 8-jährigen Fußgängerin, die zwischenzeitlich bei Grünlicht der Fußgängerampel die Stuttgarter Straße in Richtung Rathaus überquerte. Hierbei erlitt sie leichte Prellungen. Nachdem ihre Eltern an der Unfallstelle eingetroffen waren, wurde sie vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, welches sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Tübingen (TÜ): Tote Frau aus Neckar geborgen

Eine weibliche Leiche ist am frühen Donnerstagmorgen im Neckar in Tübingen aufgefunden worden. Eine Passantin konnte gegen 0.25 Uhr zunächst einen Schuh sowie einen Rollstuhl am Neckarufer feststellen und alarmierte daraufhin die Polizei. Durch die eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und der Feuerwehr konnte anschließend der Leichnam einer weiblichen Person im Neckar treibend festgestellt und geborgen werden. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Zur Klärung der Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt-Onstmettingen/Bisingen (ZAK): Pedelec-Fahrer tödlich verunglückt

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Zollern-Alb-Kreises darüber informiert, dass ein 60-jähriger mit seinem Pedelec (E-Bike) vermisst werde und dass Familienangehörige dessen Standort, welcher seit längerer Zeit unverändert blieb, privat orten können. Daraufhin startete eine umfangreiche Suchaktion mit zahlreichen Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und der Polizei, bei der auch eine Drohne sowie ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung eingesetzt waren. In einem unwegsamen Waldstück im Bereich Blasenberg, an der Gemarkungsgrenze Onstmettingen/Bisingen, wurde der 60-Jährige, welcher mit seinem Rad einen Abhang hinabstürzte, aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

