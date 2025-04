Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raubüberfall in Haft (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08.04.2025/16.21 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Bad Urach (RT):

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 18-Jährigen sowie zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Der 16-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war ein 19-Jähriger am Montag, 7. April 2025, in den Abendstunden zu Fuß vom Marktplatz kommend in der Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bar soll er von einem zunächst unbekannten Trio von hinten angegangen und mutmaßlich mit einem Teleskopschlagstock zu Boden geschlagen worden sein. Im Anschluss soll der Heranwachsende mit einer Pistole bedroht sowie gegen den Kopf geschlagen und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert worden sein. Da er sich weiterhin weigerte, sollen sich die Täter in Richtung Marktplatz entfernt haben. Sie konnten zunächst unerkannt flüchten.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten Bad Urach und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Tübingen führten auf die Spur der beiden Jugendlichen und dem 18-Jährigen.

Mit richterlich erlassenen Durchsuchungsbeschlüssen wurden am Freitag, 25. April 2025, die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Hierbei konnten Beweismittel sichergestellt und der 16-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich aufgefallen war, festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 16-Jährige noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die beiden 14 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. (ms)

Die 1. Pressemitteilung zu dem Fall ist unter folgendem Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6009024

