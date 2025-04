Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen;Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle; Brände; Mülleimer gesprengt; Ausgebüxte Ziegenherde

Reutlingen (ots)

Bei Sturz verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagabend gekommen. Gegen 18.15 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau mit einem Mitsubishi auf der Bismarckstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und wollte die Bahnhofstraße geradeaus auf einen Parkplatz überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden und bevorrechtigten 64-Jährigen auf einem Leichtkraftrad. Dieser kam beim anschließenden Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Schaden am Zweirad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagnachmittag im Bürgerpark. Gegen 15.10 Uhr geriet dort ein noch unbekanntes Trio mit einem 35-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde der 35-Jährige von den drei Unbekannten angegangen, geschlagen und in den angrenzenden Bach gestoßen. Außerdem warf einer der Täter zwei Flaschen nach dem 35-Jährigen, wobei dieser am Kopf getroffen und augenscheinlich leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Betrunkener Radfahrer begeht mehrere Straftaten

Wegen mehrerer Straftaten muss sich seit Montagabend ein 27-Jähriger verantworten. Der Mann versuchte zunächst gegen 21.45 Uhr im Stadtteil Betzingen trotz starker Alkoholisierung noch mit seinem Pedelec zu fahren. Dies misslang gänzlich und der nicht mehr Fahrtaugliche stürzte in der Straße Im Gässle auf die Fahrbahn. Im Anschluss warf der 27-Jährige sein Fahrrad umher. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, verständigten daraufhin die Polizei. Ein Vortest ergab einen Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille. Während der anschließenden Blutprobe leistete der Betrunkene teilweise massiven Widerstand gegen die Beamten und griff diese zudem auch an. Verletzungen traten nicht ein. Weiterhin kam es zu mehrfachen Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung der Polizeibeamten. Der Mann sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Metzingen (RT): Kleinkind von Pkw erfasst

Eine Einjährige musste nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Kolpingstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine ortsunkundige 48-Jährige hatte gegen 16.40 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in der Kolpingstraße angehalten. Als sie anschließend mit ihrem Wagen langsam zurücksetzte, stieß sie gegen das Kleinkind, das zwischenzeitlich offenbar vom Fahrbahnrand auf die Straße gekrabbelt war, sodass es umfiel. Das Kind erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Es wurde gemeinsam mit einer Angehörigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Metzingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Drei verletzte Fahrzeuginsassen sowie ein Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B28 bei Metzingen. Dort war gegen 19.30 Uhr ein 22-Jähriger mit einem Opel Corsa in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs. Dieser geriet kurz vor der Anschlussstelle Metzingen-Ost von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem BMW, den ein 25-Jähriger lenkte. Der 22-jährige Unfallverursacher schleuderte im Anschluss mit seinem Wagen noch gegen die Leitplanken. Sowohl der BMW-Fahrer, als auch seine 22 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher deutliche Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille. Der 22-Jährige musste deshalb neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Die beiden schwerbeschädigten Pkw wurden von Abschleppfirmen abtransportiert. Für die Unfallaufnahme und die umfangreichen Aufräumarbeiten, in die auch die Straßenmeisterei involviert war, musste die Bundesstraße in Richtung Bad Urach für circa drei Stunden komplett gesperrt werden. (gj)

Münsingen (RT): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch das Hauptzollamt Ulm, haben die Einsatzkräfte am Montag zahlreiche Verstöße festgestellt. An der ab dem Nachmittag an der B 465 eingerichteten Kontrollstelle nahmen die Beamten dutzende Fahrzeuge sowie deren Lenker genau unter die Lupe. Dabei stießen sie beispielsweise auf technische Mängel wie nicht ausreichende Mindestprofiltiefen von Reifen oder Veränderungen an den Fahrzeugen, die in fünf Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Sechs Fahrzeuge wiesen eine unzureichende Ladungssicherung auf. Ein Lenker war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, zwei hatten während der Fahrt verbotenerweise ein Mobiltelefon genutzt. Drei Fahrer werden wegen Geschwindigkeitsverstößen zur Anzeige gebracht, die jeweils ein Fahrverbot nach sich ziehen. Zudem ergab sich bei drei Fahrern der Verdacht auf eine Beeinflussung von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln. Überdies wurden acht Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr, wie zum Beispiel Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, festgestellt. Auch der Zoll ahndete zahlreiche Verstöße. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (rd)

Ostfildern-Nellingen (ES): Brand von Holzstapel

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, auf einem Gartengrundstück ein Holzstapel in Brand geraten. Dadurch wurden auch eine in der Nähe befindliche PV-Anlage sowie ein Baum leicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte nur geringer Schaden entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (mr)

Wolfschlugen (ES): Nach Sturz in Klinik gebracht

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Die 81 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 15.30 Uhr den Bereich Nürtinger Straße / Waldweg und geriet hierbei offenbar gegen den Bordstein. Anschließend kam sie zu Fall. Aufgrund ihrer beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Nürtingen (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Montagabend auf einem Bolzplatz im Bereich einer Schule in der Mühlstraße. Ein Zeuge alarmierte gegen 21.15 Uhr die Polizei nachdem dort etwa 20 bis 30 Jugendliche aufeinander eingeschlagen und -getreten haben sollen. Anschließend flüchteten diese zu Fuß und mit Fahrrädern in Richtung Festplatz sowie einem Mercedes in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung führten die Beamten mehrere Personen- sowie Fahrzeugkontrollen durch. Inwieweit die kontrollierten Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (rd)

Neidlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss mit geparkten Fahrzeugen kollidiert

Ein alkoholisierter Jugendlicher ist am Montagabend mit dem Fahrzeug einer Angehörigen gegen mehrere geparkte Pkw geprallt. Gegen 19.50 Uhr fuhr der 16-Jährige mit einem Toyota in der Lichtensteinstraße rückwärts und kollidierte dabei mit drei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Wie sich herausstellte, hatte der Jugendliche das Auto einer Angehörigen offenbar ohne deren Wissen in Betrieb genommen. Zudem ergaben sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 16-Jährigen. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Lenningen (ES): Biker gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der K1247 erlitten. Der Biker befuhr gegen 19.30 Uhr mit einer KTM die Kreisstraße von Schopfloch herkommend in Richtung der Ruine Reußenstein. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes rutschte er nach derzeitigem Kenntnisstand aus unbekanntem Grund zur Seite und fuhr in der Folge in die Wiese rechts neben der Straße. Dort fuhr der 19-Jährige bis zu einem Feldweg weiter, über den er in der Folge versehentlich schanzte und schließlich stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An der KTM entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (rd)

Kohlberg (ES): Mülleimer gesprengt

Ein Hundekotmülleimer ist am Montagabend in Kohlberg von zwei jungen Männern gesprengt worden. Kurz vor 20.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin die beiden Heranwachsenden, wie sie mit zwei Böllern den Mülleimer im Erschweg zerstörten und sich die Hundekotbeutel auf der Straße verteilten. Bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort, waren die zunächst unbekannten Tatverdächtigen geflüchtet. Aufgrund von Zeugenangaben und Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Nürtingen konnten zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren ermittelt werden. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zwei Radfahrerinnen gestürzt

Zwei gestürzte Radfahrerinnen mussten am Montagabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die 62 und 67 Jahre alten Frauen waren mit ihren Pedelecs gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg von Kirchentellinsfurt herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache berührten sie sich kurz nach dem Ortsende von Kirchentellinsfurt und stürzten daraufhin zu Boden. (ms)

Mössingen (TÜ): Balkonbrand

Zu einem Mehrparteienhaus in der Buchenstraße in Bästenhardt sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagmittag, gegen 13.50 Uhr, ausgerückt. Zuvor war auf einem Balkon im siebten Obergeschoss des Gebäudes aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stand der Balkon bereits in Vollbrand. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte diese bereits selbstständig verlassen. Sie musste später mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden aus dem Haus vorsorglich evakuiert. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden, bevor sie auf das eigentliche Gebäude übergingen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge jedoch im fünfstelligen Bereich bewegen. Gegen 15.20 Uhr konnte das Mehrparteienhaus wieder freigegeben werden. Lediglich die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrerin übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Seebronner Straße erlitten. Ein 68-Jähriger befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem KIA die Seebronner Straße aus Richtung Eugen-Bolz-Platz. Beim anschließenden Abbiegevorgang auf einen Parkplatz übersah der KIA-Fahrer eine entgegenkommende 20-jährige Radfahrerin und prallte mit dieser zusammen. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Sowohl am Pkw, als auch am Rad war nur geringer Sachschaden entstanden. (gj)

Hechingen (ZAK): Ausgebüxte Ziegenherde auf Kreisstraße

Eine auf der K7110 weilende Ziegenherde beschäftigte am Montagmittag das Polizeirevier Hechingen. Gegen 13.15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer circa 30 Tiere zwischen der Anschlussstelle B27 Hechingen-Süd und der Burg-Zufahrt auf der Fahrbahn laufend. Die ausgebüxten Ziegen ließen sich jedoch nicht so leicht von ihrem selbst gewählten Platz vertreiben, so dass die hinzugerufene Streifenbesatzung bis zum Eintreffen des Besitzers den Verkehr regelte. Der Eigentümer brachte die Ausflügler anschließend wieder sicher auf ihre Weide zurück. (gj)

