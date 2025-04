Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Reifen beschädigt; Verkehrsunfälle; Meerschweinchen eingefangen; Einbrüche; Brand von Baum und Mülleimer; Rauch aus Pkw; Erfolgreiche Vermisstensuche; Fahrübungen enden mit Anzeigen

Autoreifen beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, in Sickenhausen fünf Autoreifen beschädigt. An einem Renault und einem VW, die in der Hohenstaufenstraße abgestellt waren, zerstach der Unbekannte jeweils einen Reifen. Auch an einem auf dem Parkplatz einer Schule in der Wartburgstraße geparkten Toyota wurde ein Reifen beschädigt. Bei einem ebenfalls in der Wartburgstraße abgestellten VW zerstach der Täter zwei Reifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt und bittet unter Telefon 07121/93940 um sachdienliche Hinweise. (rd)

Reutlingen (RT): Mit Lkw von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 39-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L383 erlitten. Der Mann war gegen neun Uhr mit einem Iveco-Lkw auf der Landesstraße von Öschingen in Richtung Gönningen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve etwa mittig der Ortschaften kam der 39-Jährige mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr das Fahrzeug für rund 60 Meter im Grünstreifen, ehe es im Graben zum Stehen kam. Am Lkw löste der Fahrer-Airbag aus. Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Da sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrers durch berauschende Mittel ergaben, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Durch die Fahrt im Grünstreifen entstand Flurschaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Lkw musste abgeschleppt werden. (rd)

Metzingen (RT): Meerschweinchen eingefangen

Zwei herrenlose Meerschweinchen haben am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17 Uhr hatten Passanten im Bereich der Klosterstraße in Neuhausen zwei Meerschweinchen in einer Wiese entdeckt. Eine verständigte Polizeistreife konnte die beiden schwarz-braunen Nager einfangen und sie ins Tierheim bringen. Ob die Tiere ausgesetzt wurden oder aus ihrem Zuhause ausgebüxt sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (gj)

Sonnenbühl (RT): Auf Gegenfahrspur geraten

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L230 erlitten. Eine 17-Jährige befuhr gegen 16.20 Uhr mit einer 125er-Kawasaki die Landesstraße bergaufwärts. Ersten Erkenntnissen nach kam sie dabei wohl infolge eines Fahrfehlers mit ihrem Motorrad auf die Gegenfahrspur und prallte gegen den entgegenkommenden 26-Jährigen, der mit einem Rennrad unterwegs war. Beide Zweiradfahrer stürzten in der Folge zu Boden und zogen sich nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Radler wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (rd)

Esslingen (ES): In Gärtnerei eingebrochen

In eine Gärtnerei in der Pliensauvorstadt ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 17.30 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Tür Zugang zum Inneren der Gärtnerei. Darin brach er weitere Türen auf und durchwühlte den Verkaufsraum sowie ein Büro. Was genau entwendet wurde, steht im Moment noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Wendlingen (ES): Baum und Mülleimer in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen seit Sonntagvormittag gegen einen Unbekannten, der am Schäferhauser See einen Baum und einen Mülleimer angezündet hat. Ein Zeuge hatte kurz nach 10.30 Uhr an einem Fußweg von der Neckarstraße herkommend den glimmenden Baum und die kokelnde Holzverkleidung des Mülleimers entdeckt. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften anrückte, löschte beides. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (rd)

Kirchheim (ES): Rauchentwicklung an Pkw

Wohl ein technischer Defekt hat am Sonntagmorgen zum Ausrücken der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Parkplatz am Eugen-Gerstenmaier-Platz geführt. Ein Autofahrer hatte seinen Renault dort gegen 7.50 Uhr abgestellt, als dieser plötzlich zu rauchen begann. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, kühlte den Motor und löschte den Brand. (rd)

Neckarhausen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Die Polizei hat ab Sonntagnachmittag unter anderem im Bereich von Neckarhausen, Neckartailfingen und Neckartenzlingen nach einem vermissten Mann gesucht. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Zuge der intensiven Suchmaßnahmen konnte der Mann gegen 19.30 Uhr an der B297 gesund angetroffen und zurück in sein Seniorenheim gebracht werden. (gj)

Esslingen (ES): In Gartenhaus eingebrochen

In ein Gartenhaus in der Christian-Knayer-Straße in Berkheim ist ein Unbekannter eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.04.2025, und Sonntag, 27.04.2025, wuchtete der Täter mit brachialer Gewalt eine Zugangstüre auf und entwendete aus dem angebauten Geräteschuppen mehrere Gartenwerkzeuge, Elektropumpen und Alkoholika. Der Wert des Diebesgutes beträgt circa 1.500 Euro. (gj)

Esslingen (ES): Fahrübungen enden mit mehreren Strafanzeigen

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen verschiedener Verkehrsdelikte gegen ein Pärchen, das am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Obertürkheimer Straße mit einem Pkw Fahrübungen unternommen hat. Zeugen hatten gegen 20.15 Uhr die Polizei verständigt, da ihnen die auffällige Fahrweise einer Frau in einem VW verdächtig vorkam. Die Beamten trafen kurze Zeit später den Pkw fahrend an, wobei die Frau nun als Beifahrerin fungierte und der Wagen durch einen 24 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Es stellte sich heraus, dass dessen Führerschein zur Einziehung anstand, woraufhin das Dokument beschlagnahmt wurde. Zudem stellten die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest, weshalb er in der Folge eine Blutprobe abgeben musste. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass seine 23-jährige Begleiterin zuvor ebenfalls das Fahrzeug gelenkt hatte, sie jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (gj)

Bodelshausen (TÜ): Motorradfahrer beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der L389 bei Bodelshausen ereignet. Ein 44-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit einer BMW R 1250 auf der Landesstraße von Hemmendorf in Richtung Bodelshausen unterwegs. Beim Versuch einen vorausfahrenden VW Multivan zu überholen, kollidierte der Motorradlenker mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito, den ein 41 Jahre alter Mann steuerte. Infolgedessen wurde der 44-Jährige mit seiner Maschine nach rechts geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er kam schließlich mit seinem Zweirad neben der Straße im Böschungsbereich zum Stillstand. Während der Pkw-Lenker unverletzt blieb, erlitt der Motoradfahrer schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden schwerbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße bis 21 Uhr komplett gesperrt werden. (gj)

Neustetten (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K3922 zwischen Wolfenhausen und Remmingsheim gewesen sein. Kurz vor 15 Uhr verlor dort ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Seat Leon und fuhr nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich im weiteren Verlauf und kam im angrenzenden Gelände anschließend zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher als auch eine 17 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Eine 14-jährige Mitfahrerin wurde dagegen schwer verletzt. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Der Schaden am Seat beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Die Unfallstelle auf der K3922 musste bis um 17 Uhr komplett gesperrt werden. (gj)

Meßstetten (ZAK): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.04.2025 / 11.54 Uhr Der bei einem Verkehrsunfall am 21.04.2025 auf der L433 zwischen Unterdigisheim und Meßstetten lebensgefährlich verletzte 68 Jahre alte Motorradfahrer ist am Freitag verstorben. Wie bereits berichtet war der 68-Jährige am 21.04.2025, gegen 14.45 Uhr, in einer Kurve mit seiner KTM von der Straße abgekommen. Der Rettungsdienst hatte den Mann anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag. (rd)

Hechingen (ZAK): Rollerfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Wohl aufgrund eines Fahrfehlers kam am Sonntagnachmittag eine 15-Jährige mit ihrem Motorroller in der Haigerlocher Straße zu Fall. Die Jugendliche war gegen 16:45 Uhr mit ihrem Kraftrad auf Höhe des Stadions stadteinwärts unterwegs und geriet gegen einen Bordstein, woraufhin sie stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem 50er Motorroller entstand Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. (ah)

Winterlingen (ZAK): Gegen Laternenmast gefahren

Möglicherweise blendende Sonneneinstrahlung ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend in Winterlingen gewesen. Gegen 18.45 befuhr ein Senior mit einer Mercedes A-Klasse die Blättringer Straße, wo er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Durch den Aufprall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner A-Klasse entstand Schaden von rund 2.000 Euro. Zur Höhe des Sachschadens an der Laterne liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

