POL-RT: Einbrüche; Brand; Auseinandersetzung; Diebstahl; Polizeibeamte angegriffen

Metzingen (RT): In Wohnung eingebrochen

Am frühen Sonntagmorgen ist in ein Wohnhaus in der Mörikestraße eingebrochen worden. Gegen 4.30 Uhr nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und drang über den Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in die Wohnung ein. Hier durchwühlte er das Inventar und flüchtete anschließend unerkannt. Die Höhe des erbeuteten Diebesgutes ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartenzlingen (ES): Einbruch in Tankstellengebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Straße Schleieräcker eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten in der Folge den Verkaufsraum, in dem sie auch einen Tresor aufbrachen. Gemäß den bisherigen Ermittlungen erbeuteten die Einbrecher hierbei einen geringen dreistelligen Wechselgeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Experten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Brand in Schulgebäude

Glimpflich verlaufen ist der Brand in einem Schulgebäude in der Mechthildstraße während einer Veranstaltung am Samstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war den polizeilichen Ermittlungen zufolge eine Tischdecke durch eine Kerze in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausrückte, löschten die anwesenden Personen den Brand eigenständig. Nach erfolgter Belüftung konnte die Veranstaltung fortgeführt werden. Der Sachschaden an dem Mobiliar beläuft sich gemäß den polizeilichen Schätzungen auf circa 50 Euro.

Gomaringen (TÜ): Auseinandersetzung vor Kneipe

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen einer Körperverletzung aufgenommen, die sich in der Nacht zum Sonntag in der Bahnhofstraße ereignet hat. Gegen 2.20 Uhr bemerkte eine 30-Jährige vor einer Gaststätte zwei sich prügelnde Männer. Die Frau holte einen weiteren Zeugen zur Hilfe, dem es gelang, die beiden Männer im Alter von 56 und 26 Jahren voneinander zu trennen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Ältere nach der Auseinandersetzung wieder zurück in die Kneipe, woraufhin drei bislang unbekannte Täter aus der Gaststätte kamen und die Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen fortsetzten. Hierbei soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Der Angegriffene wurde hierbei derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Hechingen (ZAK): Versuchter Diebstahl

Zwei Männer sind am Samstagabend gegen 20 Uhr nach einem versuchten Diebstahl von Kupferkabeln festgenommen worden. Zwei aufmerksame Zeugen konnten die beiden 42 und 48 Jahre alten Männer dabei beobachten, wie sie mittels Leiter auf einen Baucontainer in der Zollernstraße gelangten. Von dort aus schafften sie mehrere Kupferkabelabschnitte auf den Boden, mutmaßlich um diese im Anschluss abzutransportieren. Die beiden Männer flüchteten zunächst beim Eintreffen der Polizei, konnten aber im Rahmen der Fahndung gefasst werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden diese wieder auf freien Fuß gesetzt.

Albstadt (ZAK): Polizeibeamte beleidigt und tätlich angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung muss sich ein 19-Jähriger verantworten, der in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine polizeiliche Maßnahme gestört hat. Gegen 3.15 Uhr befanden sich mehrere Polizeibeamte aufgrund einer gemeldeten Streitigkeit in der Gartenstraße in Ebingen. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Mann die Einsatzkräfte lautstark aus einer unbeteiligten Gruppe heraus. Nachdem er zunächst ermahnt wurde und einem ausgesprochenen Platzverweis nachkam, konnte er es offensichtlich beim Verlassen der Örtlichkeit nicht Unterlassen die Beamten erneut zu beleidigen. In der Folge versuchte sich der 19-Jährige zu entfernen um sich den beabsichtigten polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Bei seinem Fluchtversuch riss er ein Verkehrsschild aus der Verankerung und warf dieses nach den Polizisten. Ein Beamter erlitt hierdurch leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der Beschuldigte, der einen Alkoholwert von etwa zwei Promille aufwies, konnte in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen werden, wobei er sich fortlaufend beleidigend äußerte. Nach Abschluss der Maßnahmen auf dem Polizeirevier Albstadt wurde der Mann auf freien Fuß entlassen.

