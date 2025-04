POL-RT: Unfälle, Brand, Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Reutlingen

Unfälle, Brand, Auseinandersetzung

Esslingen (ES): Jugendliche entwenden zwei 13-Jährigen eine geringe Menge an Bargeld

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr winkte eine Gruppe Jugendlicher in einem Einkaufszentrum zwei andere Jugendliche zu sich her. Aus den jeweiligen Jackentasche entwendeten die Täter dann von den eingeschüchterten 13-jährigen Jugendlichen eine geringe Menge an Bargeld. Die Täter waren circa 16 bis 17 Jahre alt, überwiegend dunkel bekleidet und trugen mehrheitlich eine schwarze Basecap. Ein Täter hatte schulterlange, braunblonde Haare sowie eine Sonnenbrille auf der Stirn. Markant war ein Haarflaum an der Oberlippe. Kurze Zeit nach der Tat entfernte sich die komplette Gruppe in unbekannte Richtung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Brennendes Fahrzeug

Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro ist das Ergebnis von Schweißarbeiten, die am Freitagnachmittag durchgeführt wurden. Gegen 17.00 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle einen Brandalarm in einer Kfz-Werkstatt in der Eisenbahnstraße mit. Vor Ort konnte ein brennender Pkw festgestellt werden, der durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht wurde. Ein Mitarbeiter, welcher mittels Feuerlöscher versuchte den Brand unter Kontrolle zu bekommen, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt. Der Pkw und die Schweißkabine wurden beschädigt.

Notzingen (ES): Unfall mit Pedelec

Ein Sprinterfahrer hat am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall im Wohngebiet verursacht. Der vom Lerchenweg nach links in die Talstraße fahrende 42-jährige Lenker des Mercedes Sprinter kollidierte mit einem entgegenkommenden 77-jährigen Pedelec-Fahrer. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem linken Außenspiegel des Mercedes Sprinter, wodurch sich der 77-jährige leicht verletzte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Unfallbeteiligten ergab sich, dass der 42-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von alkoholischen Genussmitteln stand. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Erkenbrechtsweiler (ES): Handfeste Auseinandersetzung bei Veranstaltung

In einer Eventlocation kam es am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr zwischen einer vierköpfigen Personengruppe zu Streitigkeiten. Ein 28-jähriger Mann und sein 25-jähriger Begleiter gerieten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Ehepaar, einem 45-jährigen Mann und dessen 40-jähriger Ehefrau. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Streitigkeit in den Außenbereich, wobei die 40-Jährige den 28-jährigen Mann beleidigte. In der Folge führte dies zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem 28-jährigen Mann und dem Ehepaar. Hierbei verletzten sich alle drei Beteiligten leicht. Das Ehepaar wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Mülleimerbrand

Am Freitagabend ist es in Tübingen zu zwei Mülleimerbränden gekommen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand eines Mülleimers am Bahnhof Derendingen alarmiert. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Mülleimerbrand an einer Asylunterkunft gemeldet. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Zuvor kündigte eine unbekannte männliche Person gegenüber von Angehörigen der Feuerwehr mündlich an, dass es am selben Tag noch zu einem Brand kommen soll. Ob es sich dabei um den Verursacher der Mülleimerbrände handelt ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen. In diesem Zusammenhang wird eine männliche Person, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schwarze Jogginghose, hellgraues T-Shirt, sehr vernarbtes Gesicht, osteuropäisches Erscheinungsbild, osteuropäischer Akzent, gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 erbeten.

