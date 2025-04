POL-RT: Nach erpresserischem Menschenraub in Tübingen - Phantombild des Täters erstellt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Ofterdingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen In ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet am Ortsrand von Ofterdingen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Erst am Donnerstagmorgen, gegen acht Uhr, wurde entdeckt, dass sich Kriminelle wohl in der Zeit seit Dienstagmittag, ...

mehr