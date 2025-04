Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Reutlingen in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Dienstagabend (22.04.2025) in Orschel-Hagen wurde gegen den 58-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl erlassen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war es kurz nach 20 Uhr zwischen dem Mann und einem 55-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Orschel-Hagen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf des Streits soll der 58-Jährige mehrfach mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Im Anschluss hatte er selbst die Polizei verständigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 58-jährige Deutsche am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (ms)

