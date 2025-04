Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Tübingen, Schwerer Verkehrsunfall bei Schömberg

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Brand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mussten die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in Tübingen ausrücken. Gegen 15 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass es in der Quenstedtstraße brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen der Balkon sowie das angrenzende Zimmer einer Dachgeschosswohnung in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Es gab keine Verletzten. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 250.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Schömberg (ZAK): Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der B 27 am Ortsrand von Schömberg ereignet. Eine 62-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße ortsauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem 7,5 t Lkw eines 55 Jahre alten Mannes. Die Frau zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 55-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgug in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die B 27 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge bis 16 Uhr zum Teil voll gesperrt werden. (ms)

