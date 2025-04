POL-RT: Versuchtes Tötungsdelikt in Reutlingen

Reutlingen (ots) - Riederich (RT): Gas- und Bremspedal verwechselt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Hegwiesenstraße. Eine 43-Jährige wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW umparken. Dabei verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal, sodass der BMW mit einem davor geparkten Mercedes ...

