POL-RT: Automat aufgebrochen, Verkehrsunfälle; Brand; Einbruch; Angebliche Auseinandersetzung; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Frau bei Reitunfall verletzt

Automat aufgebrochen

Auf das Münzgeld in einem Frischwasserautomaten auf dem Wohnmobilstellplatz in der Hermann-Hesse-Straße hatte es ein Krimineller am frühen Dienstagmorgen abgesehen. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr brach er den Automaten auf und ließ daraus Münzgeld von noch nicht bekanntem Wert mitgehen, mit dem er anschließend unerkannt flüchtete. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Reutlingen (RT): Verletzter Fahrradfahrer

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer, der am Dienstagmittag auf der Storlachstraße gestürzt ist. Der 59-Jahre alte Radler war gegen 12.55 Uhr mit seinem Mountainbike auf der abschüssigen Storlachstaße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebrachte, das er aber nach einer ambulanten Behandlung noch am gleichen Tag wieder verlassen konnte. (cw)

Reutlingen (RT): Mit entgegenkommendem Pkw kollidiert

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf dem Achalmer Sträßle. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem BMW das Achalmer Sträßle vom Königssträßle herkommend. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 25-Jährigen. Dieser erlitt nach aktuellem Stand leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rd)

Pliezhausen (RT): Gestürzter Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Rübgartener Straße verletzt worden. Zeugen hatten den 16-Jährigen beobachtet, wie er mit seinem Mountainbike auf der Kreisstraße von Gniebel herkommend unterwegs war. Als er auf Höhe der Abzweigung nach Rübgarten kurz nach hinten schaute, geriet er zu weit nach rechts, touchierte den Bordstein und stürzte in der Folge auf den Gehweg. Ein Rettungswagen brachte den kurzeitig nicht ansprechbaren Jugendlichen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Lichtenstein (RT): Brand von Kleidercontainer

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen nach einem Feuer in einem Altkleidercontainer am Dienstagabend in der Kaiserstraße. Gegen 21.50 Uhr war der Brand bei der Integrierten Leitstelle gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, löschte dessen Inhalt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Esslingen (ES): Erneuter Einbruch in Schule

Zum wiederholten Mal ist in eine Schule in der Flandernstraße in St. Bernhardt eingebrochen worden und erneut hatte es der Einbrecher auf Süssigkeiten abgesehen. In der Zeit von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6.15 Uhr, gelangte der bislang unbekannte Täter über eine Fluchttür ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss zertrümmerte er die Scheiben eines Süßwarenautomaten und plünderte ihn leer. Über die Höhe des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Bereits an Ostern war in der Nacht von Sonntag auf Montag in dieselbe Schule eingebrochen und ebenfalls ein Snackautomat aufgebrochen worden. (siehe Pressemitteilung vom 22.04.2025/11.54 Uhr) Der Polizeiposten Oberesslingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

An der Einmündung Gänsäckerstraße / Sielminger Hauptstraße ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger wollte gegen 19.15 Uhr mit einem Mercedes von der Gänsäckerstraße nach links in die Sielminger Hauptstraße einbiegen. Dabei prallte die Front des Mercedes gegen das hintere rechte Rad des Smart eines 23-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt auf der Sielminger Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Smart rutschte anschließend mehrere Meter die Straße entlang und kippte schließlich auf die Fahrerseite. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 23-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde von der Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. (rd)

Nürtingen (ES): Angebliche Schlägerei und Widerstand geleistet (Zeugenaufruf)

Zu einer angeblichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher oder Heranwachsender, die im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Europastraße stattgefunden haben soll, sind die Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Gegen 18.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizei waren diese Streitigkeiten offenbar schon beendet und mehrere Jugendliche suchten beim Erkennen der Streifenwagen fluchtartig das Weite. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere mutmaßlich an den Vorfall beteiligte Jugendliche angetroffen und kontrolliert werden. Alle Personen waren den polizeilichen Maßnahmen gegenüber wenig zugänglich. Darunter auch ein 17-Jähriger, der sich weigerte seine Personalien anzugeben oder sich auszuweisen. Dieser ging sogar so weit, dass er bei der erforderlichen Durchsuchung nach Ausweispapieren erheblichen Widerstand leistete und die Polizeibeamten fortlaufend mit übelsten Schimpfworten belegte. Er musste in der Folge in Gewahrsam genommen werden. Nach der Feststellung seiner Personalien und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07022/9224-0 Hinweise entgegen. (cw)

Köngen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Köngen verursacht. Der 33-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit einem 1er BMW auf der Plochinger Straße in Richtung Esslingen unterwegs. Hierbei kam er mit seinem Wagen von seiner Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem geparkten Suzuki und Seat Ibiza. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der 33-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Da er sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde der Mann mit einem Rettungswagen zur medizinichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der BMW und der Seat waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. (ms)

Denkendorf/Nellingen (ES): Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle (Zeugenaufruf)

Ein Motorrollerfahrer ist am Dienstagnachmittag vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei möglicherweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Zweiradlenker war kurz nach 16.30 Uhr in Begleitung eines weiteren Rollerfahrers in der Felix-Wankel-Straße unterwegs. Hierbei kamen die beiden einer Streife des Polizeireviers Filderstadt entgegen. Die Beamten bemerkten, dass an einem Roller kein Kennzeichen angebracht war und wendeten daraufhin mit ihrem Fahrzeug. Das Zweirad ohne Kennzeichen konnte kurz darauf fahrenderweise in der Carl-Zeiss-Straße festgestellt werden. Als der Fahrer angehalten werden sollte, gab er Gas und fuhr auf der Rudolf-Diesel-Straße und Felix-Wankel-Straße davon. Hierbei überholte der Zweirad-Lenker mehrere Verkehrsteilnehmer. Anschließend bog er in die Magirusstraße ein und wollte über den dortigen Spielplatz in Richtung Beethovenstraße flüchten. Dabei kam der Fahrer zu Fall und rannte im Anschluss davon. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte entkommen. Der Motorroller wurde sichergestellt. Er könnte möglicherweise entwendet worden sein und ist nicht zugelassen. Von dem Fahrer liegt folgende Beschreibung vor: Er ist zirka 16 Jahre alt, etwa 180 cm groß und hat dunkle, vorne lockige Haare. Der Fahrer hatte eine schwarze Steppjacke, eine graue Jogginghose mit weißen senkrechten Streifen an sowie einen schwarzen Helm auf. Weiterhin hatte er eine Zahnspange am Ober- und Unterkiefer. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/7091-3 Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Rollers gefährdet wurden, sich zu melden. Weiterhin werden Hinweise zu dem Flüchtenden erbeten. (ms)

Nürtingen (ES): Vor Polizei davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein Pkw-Lenker ist am Dienstagnachmittag vor einer Kontrolle geflüchtet. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen wollte kurz nach 15 Uhr in der Innenstadt einen schwarzen Volvo anhalten und die Insassen kontrollieren. Der Fahrer gab daraufhin Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Neckarsteige hinunter und anschließend über die Stadtbrücke in Richtung Oberensingen davon. Auf der Stuttgarter Straße, Höhe des Tankstellendreiecks, konnte der Wagen von den Beamten wiederentdeckt werden. Der Fahrer bog im Anschluss mit hoher Geschwindgkeit auf den dortigen Festplatz ab, stellte auf diesem das Fahrzeug ab und beide Insassen rannten davon. Ein 18-Jähriger konnte von den Beamten unter Einsatz von Pfefferspray gestoppt werden. Dem Fahrer gelang die Flucht. Bei dem Volvo handelt es sich um ein Mietfahrzeug. Die Ermittlungen zu dem Fahrer, zu dem erste Hinweise vorliegen, dauern an. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise des schwarzen Volvo gefährdet wurden, sich zu melden. (ms)

Neustetten (TÜ): Kontrolle über Wohnwagen-Gespann verloren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der B28. Eine 38-Jährige befuhr gegen 11.50 Uhr mit einem Subaru samt angehängtem Wohnwagen die Bundesstraße von der Anschlussstelle der A81 herkommend in Richtung Rottenburg. Nachdem sie einen Sattelzug überholt hatte, geriet der Wohnanhänger offenbar ins Schlingern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Anschließend drehte sich das Gespann und kollidierte mit den Schutzplanken auf der linken Straßenseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Das Gespann blieb fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Autobahn bis etwa 12.40 Uhr gesperrt werden. (rd)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag in Frommern ereignet. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Opel die Balinger Straße ortseinwärts und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 66 Jahre alter Mercedes-Lenker bemerkte dies zu spät und krachte mit seiner C-Klasse ins Heck des Insignia. Durch die Kollision zogen sich der 21-Jährige sowie seine 36 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 11.000 Euro. (ms)

Geislingen (ZAK): Frau bei Reitunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Frau bei einem Reitunfall am Dienstagnachmittag bei Geislingen erlitten. Die 28-Jährige war zusammen mit einer weiteren Reiterin gegen 14.15 Uhr auf einem Waldweg in Richtung einer Mühle unterwegs. Am Ende des Waldgebiets wollten die Frauen nach rechts auf eine Wiese reiten. Hierbei rannte den beiden ein laut bellender Hund entgegen. Das Tier der 28-Jährigen galoppierte daraufhin los und die Frau kam mit ihrem Pferd zu Fall. Sie musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum Hundebesitzer aufgenommen. (ms)

Jungingen (ZAK): In Leitplanke geprallt

Ein Schaden in Höhe von knapp 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 32 entstanden. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit einem 5er BMW die Bundesstraße von Jungingen herkommend in Richtung Killer. In einer leichten Rechtskurve fuhr der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und prallte gegen die Leitplanke. Eine entgegenkommende, 50 Jahre alte Toyota-Fahrerin konnte glücklicherweise in den Grünstreifen ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Unfallverursacher am Steuer eingeschlafen sein. (ms)

