Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Pkw-Brand, Einbruch

Reutlingen (ots)

Riederich (RT): Gas- und Bremspedal verwechselt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Hegwiesenstraße. Eine 43-Jährige wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW umparken. Dabei verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal, sodass der BMW mit einem davor geparkten Mercedes kollidierte und diesen auf einen Ford Transit aufschob. Dabei wurde ein 54 Jahre alter Mann, der zwischen dem Mercedes und dem Ford stand, um aus diesem etwas auszuladen, kurzzeitig eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. (rd)

Frickenhausen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Steinbeisstraße ist über die Ostertage eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter über eine Türe gewaltsam Zutritt zur Firma, in der er in der Folge eine Türe zum Büro aufbrach und dieses nach Stehlenswertem durchsuchte. Dabei stieß er offenbar auf Bargeld mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Fahrzeugs sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag, kurz vor zehn Uhr, in die Fabrikstraße ausgerückt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war es dort beim Laden eines Audi A6 Hybrid aufgrund eines technischen Defekts zunächst zu einer Rauchentwicklung gekommen, in deren Folge der Wagen zu brennen begann. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, konnte den in Vollbrand stehenden Wagen zwar löschen, zu retten war der Audi aber nicht mehr. Er wurde in der Folge von einem Abschleppdienst abtransportiert. Auch ein in der Nähe geparkter VW wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Lenningen (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden sind nach derzeitigen Erkenntnissen die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der L1211 ereignet hat. Ein 69-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Porsche auf der Grabenstetter Steige in Richtung Grabenstetten unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er so weit nach links, dass es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda Kodiaq eines 58-Jährigen kam. Während der Unfallverursacher, der Fahrer des Skoda und dessen 56 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, wurde ein weiterer, 18-jähriger Mitfahrer im Skoda leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer ersten notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus. Beide Autos mussten in der Folge von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme waren neben einem Notarzt und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell