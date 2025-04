Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Brennende Mülleimer beschädigen Gebäudefassade

Am Sonntag ist es gegen 16.45 Uhr in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Oberstetten aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand von mehreren Mülltonnen gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die direkt an einer Hauswand abgestellten Mülleimer bereits geschmolzen. Durch die Hitzeentwicklung und durch den entstandenen Ruß wurden die Gebäudefassade sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Zu einem direkten Übergriff des Feuers auf das Gebäude kam es glücklicherweise nicht. Die sechs Bewohner konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen und nach den Löscharbeiten wieder zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Metzingen (RT): Brand einer Schießanlage

Bereits am Samstag, gegen 17.55 Uhr, ist es aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Kugelfangs des Schützenvereins zu einem Brand gekommen. Nach Beendigung des Schießbetriebes wurde der Brand durch noch anwesende Vereinsmitglieder festgestellt. Aufgrund der beengten Räumlichkeit und den schweren, verbauten Materialen des Schießstandes war es der Feuerwehr zunächst kaum möglich, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, weshalb sie nach erneutem Aufglimmen der Glut zur Nachtzeit nochmals ausrücken musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch weiter an.

Aichtal (ES): Frontalzusammenstoß mit Streckensperrung

Zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf der B312. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren die B312 zwischen Metzingen und Stuttgart in entgegengesetzte Fahrtrichtungen. Der 48-Jährige Lenker eines Ford kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem VW einer ihm entgegenkommenden 51-Jährigen. Die Lenkerin des VW und ihr 61-Jähriger Beifahrer wurden hierbei leichtverletzt, der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von über 30.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die B312 zwischen Aichtal-Nord und Aichtal in beide Fahrtrichtungen für etwa vier Stunden vollständig gesperrt werden. Neben der Polizei befanden sich sowohl die Feuerwehr, als auch der Rettungsdienst vor Ort.

Ostfildern (ES): Brand mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, gegen 01.35 Uhr, ist es in Nellingen zu einem Balkonbrand an einem Hochhaus gekommen. Eine Vielzahl von Kräften der Polizei, den Feuerwehren Ostfildern und Esslingen sowie dem Rettungsdienst wurden daraufhin zum Brandobjekt entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen und starker Rauchgeruch wahrnehmbar. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung und Überprüfung des Gebäudes konnten sowohl die anwesenden Hausbewohner, als auch der vom Brand betroffene 55 Jahre alte Wohnungsinhaber, evakuiert werden. Hierbei konnte auch ermittelt werden, dass anscheinend eine Kerze auf einem Balkon angezündet und diese dann offensichtlich brennend vergessen wurde. Zwar hatte der Bewohner der betreffenden Wohnung das entstandene Feuer kurz darauf festgestellt und eigene Löschversuche am brennenden und rauchenden Inventar auf dem Balkon unternommen, jedoch verliefen diese nicht erfolgreich. Durch die Feuerwehr musste nach dem Löschen des Balkons auch Teile der Außenverkleidung, der Brüstung und der Hausfassade abgeschlagen werden, um dort nach Brandnestern zu suchen. Verschiedene Wohnungen mussten zudem belüftet werden, da Rauchgase in die Räume um den Brandort gezogen waren. Es entstanden durch den Brand Sachschäden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der betreffende Wohnungsinhaber wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und weiteren Verletzungen in eine Klink verbracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 42 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Während der Löscharbeiten musste die Rinnenbachstraße für den Einsatz der Drehleiter gesperrt werden. Es kam aber zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Nürtingen (ES): Fahrzeugbrand

Am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, ist es in Oberensingen zu einem Fahrzeugbrand auf der Hochwiesenstraße gekommen. Eine 31 Jahre alte Lenkerin eines Opels teilte hierbei telefonisch der Polizeidienststelle in Nürtingen mit, dass ihr Auto soeben in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung und der Feuerwehr Nürtingen konnte festgestellt werden, dass der Motorraum, des auf der Aubrücke stehenden Fahrzeuges, in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand jedoch innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an der Brandstelle im Einsatz. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Hochwiesenstraße voll gesperrt. Es wird bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. Am Pkw der jungen Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieser durch einen Abschleppdienst entfernt werden musste. Die Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn dauerten zudem längere Zeit an, da unter anderem Fahrzeugteile durch die Hitzeentwicklung mit dem Asphalt verschmolzen waren. Vertreter des Bauhofes Nürtingen konnten diese jedoch vor Ort mittels eines Radladers entfernen und eine entsprechende Gefahrenbeschilderung aufstellen.

Neckartenzlingen (ES): Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag mehrere Fensterscheiben einer Schule in Neckartenzlingen eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Der Hausmeister der Schule konnte gegen 16.00 Uhr zwei Jugendliche über den Schulhof rennen sehen und stellte in der Folge die beschädigten Fenster an der Schule fest. Zu möglichem Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, welche durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt wurde, konnten zwei 14-jährige Jugendliche festgestellt werden. Ob diese jedoch im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen.

Ofterdingen (TÜ): Heizung macht Haus unbewohnbar

Am Sonntagmorgen ist es in Ofterdingen zum Brand einer Heizung im Keller eines Einfamilienhauses gekommen. Gegen 09.30 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Vogelsangstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte eine brennende Heizung im Keller festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Bewohner wurde nicht verletzt und die starke Rauchentwicklung machte das Haus zunächst unbewohnbar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell