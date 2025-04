Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Raub, Einbrüche, Verkehrsunfälle, Verfolgungsfahrt, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Nach Einbruch zur Ausnüchterung

Auf Alkoholika abgesehen hatte es ein 36-jähriger Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Discounter gewaltsam eingedrungen ist. Die kurz nach Mitternacht alarmierten Polizeistreifen nahmen den Einbrecher, der im Verkaufsraum stehend aus einer Flasche trank, fest. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste er den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Die beschädigte Eingangstür wurde von der Feuerwehr verschlossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Pfronstetten (RT): Kollision zwischen Motorrad und Fahrrad

Eine Verletzte und ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 1.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag auf der B 312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr wollte die 29-jährige Fahrradfahrerin von der B 312 nach links auf einen Feldweg abbiegen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad kam, welches zum Überholen angesetzt hatte. Die Fahrradfahrerin kam hierdurch zu Fall und verletzte sich am Bein, wonach sie vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert wurde. Der 59-jährige Fahrer der Yamaha sowie dessen gleichaltrige Sozia blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Bad Urach (RT): Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagnachmittag ist es auf der B 28, Ulmer Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem vier Personen leicht verletzt worden sind. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr gegen 15.50 Uhr die Ulmer Steige von Römerstein kommend in Richtung Bad Urach. In einer Linkskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er in einer Haltebucht gegen einen Randstein und in der Folge gegen zwei Verkehrszeichen sowie einen Felsen, woraufhin er nach links abgewiesen wurde. Der Pkw kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 36-jährige Beifahrerin sowie die beiden 14 und 9-jährigen Mitfahrerinnen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Sachschaden an Verkehrszeichen und Randstein beläuft sich auf 1.000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um 17.45 Uhr konnte die Fahrbahn nach einer kurzzeitigen Vollsperrung wieder freigegeben werden.

B 10 / Esslingen (ES): Vor beabsichtigter Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen den bislang unbekannten Fahrer eines Pkw Cupra Formentor, welcher einer Streifenwagenbesatzung am Samstagabend aufgrund dessen Fahrweise auf der B 10 Höhe Esslingen-Mettingen aufgefallen ist. Gegen 21.00 Uhr fuhr der Cupra in Richtung Stuttgart mit deutlich mehr als der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, woraufhin die Verfolgung aufgenommen wurde und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Cupra-Lenker missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale des Streifenwagens und wurde in Stuttgart am Teiler B 10 / B 14 aus den Augen verloren. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeuglenkers machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Dettenhausen (TÜ): Einbruch in Werkstatt

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 18.04.2025, 17.00 Uhr und Samstag, 19.04.2025, 07.30 Uhr ist es im Breitwasenring zu einem Einbruch in ein Wohngebäude mit angrenzender Werkstatt gekommen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstüre auf, gingen ins Obergeschoss, wo sie die Scheibe zum Büro einschlugen. Hier entwendeten sie aus der Kasse einen kleinen Münzgeldbetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Kusterdingen (TÜ): Unfall infolge nicht angepasster Geschwindigkeit

Ein Verkehrsunfall auf der B 28 zwischen Kusterdingen und Tübingen hat am frühen Sonntagmorgen einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Eine 45-Jährige fuhr am Sonntag gegen 1.50 Uhr mit einem Pkw Nissan auf der Bundesstraße 28 in Richtung Tübingen und kam infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Nissan durchbrach einen Wildzaun und kam nach etwa 50 Metern an der steil abschüssigen Böschung zum Stillstand. Die Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig, weshalb die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen zwischen 2.30 bis 4.30 Uhr voll gesperrt werden musste. Der entstandene Totalschaden am Fahrzeug wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, der Schaden am Wildzaun liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei sowie mehrere Streifenwagen der Polizei.

Tübingen (TÜ): Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung

Am Sonntag ist es kurz nach Mitternacht in der Innenstadt von Tübingen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein vorausgegangener Streit in einer Bar in der Kirchgasse verlagerte sich auf die Straße und mündete in gegenseitigen Beleidigungen und in einer Schlägerei, bei der auch eine Flasche geworfen wurde. Drei Personen, im Alter zwischen 19 und 26 Jahren erlitten Verletzungen und wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Mehrere Männer, die für die Tat verantwortlich sein dürften, wurden angetroffen und kontrolliert. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger, welcher stark betrunken war, wurde nach Hause gefahren und Angehörigen überstellt. Bei der Übergabe beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach mit nicht zitierfähigen Worten. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Raubdelikt auf Supermarkt-Parkplatz (Zeugenaufruf)

Nach einem Raubdelikt am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Schleifmühleweg fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem unbekannten Mann. Eine 68-jährige Frau tätigte ihre Einkäufe und verstaute diese gegen 12.40 Uhr in ihrem schwarzen Pkw Audi 6 Avant, der im äußeren Randbereich des Parkplatzes, gegenüber dem Markteingang, abgestellt war. Nachdem die Dame eingestiegen war, drang nach derzeitigem Ermittlungsstand ein unbekannter Mann zur Beifahrertüre in den Audi A 6 ein und bedrohte die Frau mit einem Messer. Aufgrund der Gegenwehr der Geschädigten wurde sie mittels Klebeband gefesselt und nachfolgend auf die Rückbank gedrückt. Der Täter gelangte auf den Fahrersitz und fuhr an einen derzeit noch nicht bekannten Ort fernab jeglicher Häuser. Dort, eventuell auf einem Feldweg, verbrachte er die 68-Jährige in den Kofferraum ihres schwarzen Audi A 6 Avant und setzte die Fahrt fort. Gegen 14 Uhr gelang es der verletzten Dame, sich aus ihrem zwischenzeitlich in der Heinlenstraße vor einem Geldinstitut abgeparkten und vom Täter verlassenen Audi zu befreien. Hinzugekommene Zeugen verständigten Polizei und Rettungsdienst, wonach sie in ein Klinikum gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Bankkarten geraubt. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten, von ihm liegt nachfolgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 45-50 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, normale unauffällige Statur, etwa 175 - 180 cm groß, kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare, trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke mit Reißverschluss und Jeanshose. Ferner hatte der Täter einen hellgrauen Rucksack mit Aufschrift bei sich. Die Kriminalpolizei Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-1400 Zeugen, die Beobachtungen und Wahrnehmungen auf dem Parkplatz im Schleifmühleweg oder im Umfeld der Bank in der Heinlenstraße gemacht haben oder denen der schwarze Audi A 6 mit Tübinger Kennzeichen im Straßenverkehr aufgefallen ist.

