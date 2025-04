Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten; Verkehrsunfall; Einbruch in Werkstatt; Arbeitsunfall; Brandalarm in Firmengebäude

Reutlingen (ots)

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Donnerstagvormittag im Bereich der Bismarckstraße sein Unwesen getrieben. Kurz vor 11.30 Uhr öffnete der Mann zwischen der Krämerstraße und der Schulstraße vor einer Passantin seine Hose und stellte sich mit entblößtem Geschlechtsteil vor die Frau. Hierbei hielt er sein Geschlechtsteil in der Hand und ging ein Stück weit auf die Geschädigte zu. Im Anschluss entfernte sich der Tatverdächtige zügig in Richtung Schulstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat einen dunklen Teint, dunkle Augen und Augenbrauen. Der Unbekannte war komplett in Schwarz gekleidet. Er trug eine sportliche schwarze Stoffhose und -jacke, eine schwarze Mütze sowie eine dünne, schwarze OP-Maske. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise zu dem Verdächtigen. (gj)

Frickenhausen (ES): Heftiger Auffahrunfall

Unachtsamkeit und fehlender Sicherheitsabstand dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße ereignet hat. Hierbei wollte kurz nach 14 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem VW Golf abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 25 Jahre alten BMW-Lenker musste infolgedessen seinen Wagen ebenfalls stoppen. Die haltenden Fahrzeuge übersah im Anschluss ein 19-Jähriger und prallte mit seinem Porsche Macan heftig auf den BWM, der wiederum auf den Golf aufgeschoben wurde. Neben dem BMW-Lenker wurde auch die Lenkerin des VW sowie ihr Kind leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Abschleppdienste mussten den stark beschädigten Porsche sowie den BMW, bergen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle führten bis um 16.45 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (gj)

Nürtingen (ES): In Werkstatt eingebrochen

In eine Werkstatt in der Plochinger Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Arbeitsräumen. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Bei Arbeitsunfall verletzt

Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat ein 37-jähriger Arbeiter am Donnerstagmorgen in einer Firma in der Ulmerstraße erlitten. Der Mann war gegen 8.30 Uhr im Bereich des Fahrweges einer Fertigungsmaschine gestolpert und in der Folge gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen am Arm zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (gj)

Balingen-Ostdorf (ZAK): Angeschmorter Kunststoff löst Brandalarm aus

Zu einem Brandalarm in die Burgstraße sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. Kurz nach 14.30 Uhr war in einem Firmengebäude ein Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter befanden sich zwei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie 30 Wehrleute, konnten diese Rauch in einem Gebäudetrakt feststellen. Ursächlich war verschmorter Kunststoff, der eine starke Rauchentwicklung auslöste. Ein Schaden ist nicht entstanden. (gj)

