POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten mit Pfefferspray; Im Bus randaliert und Zeugin angegriffen; Unfälle mit Fußgängern; Warnmeldung vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen

Bad Urach (RT): Gegen parkende Autos gekracht

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen im Frischlinweg entstanden ist. Eine 37-Jährige war gegen 0.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf dem Frischlinweg in Richtung Eichhaldenstraße unterwegs. Weil sie aber deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, kam sie dabei mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und krachte dort einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Jeep ins Heck. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor geparkten, weiteren Jeep aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Unfallverursacherin ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Während die beiden Jeep fahrbereit blieben, musste der Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Pfullingen (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Pfullinger Innenstadt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es dort, gegen 23.10 Uhr, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 36 Jahre alten Hausbewohner und mehreren ihm mutmaßlich zumindest flüchtig bekannten Männern gekommen sein. Im weiteren Verlauf sollen die Angreifer wohl auch Pfefferspray eingesetzt haben und gewaltsam in die Wohnung des 36-Jährigen eingedrungen sein. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Angreifer, bei denen es sich um fünf oder sechs Männer gehandelt haben soll, in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen, der offenbar unter Entzugserscheinungen litt, vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Verletzt wurde, soweit bislang bekannt ist, niemand. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ostfildern (ES): Unfall mit mehreren Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Kemnat ereignet. Eine 30-Jährige bog gegen 15.20 Uhr mit einem Skoda Fabia von der Hagäckerstraße herkommend nach rechts auf die SiIlenbucher Straße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 47 Jahre alten Lenkerin eines Seat Ibiza. Diese konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Seat kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Neben den beiden Fahrerinnen zogen sich in dem Wagen der Unfallverursacherin drei Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren und in dem Auto der 47-Jährigen zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren leichte Verletzungen zu. Alle sieben Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Zur Versorgung der Verletzten waren ein Notarzt- und vier Rettungswagen im Einsatz. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Gegen 16.15 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Unfallstelle geräumt. (ms)

Tübingen (TÜ): Über Verkehrsinsel gefahren

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Wilhelm-Keil-Straße. Eine 59-Jährige fuhr mit einem Audi A3 vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen 15.40 Uhr auf Höhe der Mühlbachäckerstraße auf eine sich rechts neben der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel. Hierbei wurde der Pkw so erheblich beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da eine größere Menge Öl ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Zur Beseitigung der Schäden auf der Verkehrsinsel kamen zwei Mitarbeiter der kommunalen Servicebetriebe der Stadt Tübingen ebenfalls vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

Tübingen (TÜ): In Bus randaliert und Zeugin angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagabend gegen einen Mann, der zunächst in einem Bus randaliert und anschließend eine Zeugin angegriffen haben soll. Kurz vor 19 Uhr war es am Nordring, an der Haltestelle Linsenbergstraße, in einem Linienbus zu einem Streit zwischen dem Mann, der ein Fahrrad mit sich führte, und dem Busfahrer gekommen. Dieser hatte den Fahrgast angewiesen, Platz für eine Frau mit Kinderwagen zu schaffen. Der Mann trat daraufhin gegen den leeren Kinderwagen, öffnete über einen Notmechanismus eine Bustüre und lief davon. Weder am Kinderwagen noch am Bus entstand dadurch Sachschaden. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Busfahrt nicht fortgesetzt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde gegen 19.20 Uhr eine Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Straße Sand gemeldet. Eine 50-Jährige, die den Bus aufgrund der Fahrtunterbrechung verlassen hatte und zu Fuß weitergegangen war, war dort erneut auf den Mann aus dem Bus getroffen. Dieser soll sie damit konfrontiert haben, dass sie zuvor der Frau mit dem Kinderwagen zu Hilfe gekommen war und die 50-Jährige mit Pfefferspray besprüht haben. Zudem soll er gegen einen in der Nähe befindlichen Pkw getreten haben. Als mehrere Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, fuhr der Tatverdächtige mit einem Fahrrad davon. Die Geschädigte wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden am Pkw kann noch nicht beziffert werden. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, jedoch liegen Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen vor. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreuzung Peter-Imhoff-Straße/ Billinger Allee entstanden. Eine 72-Jährige befuhr gegen 19.30 Uhr mit einem VW die Billinger Allee stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Peter-Imhoff-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem vorfahrtsberechtigen Ford eines 57-Jährigen. Beide Beteiligte blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fußgängerin auf Überweg touchiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Poststraße erlitten. Eine 87-Jährige befuhr gegen 11.45 Uhr mit einem Mercedes die Poststraße in Richtung Bad Niedernau. An einem dortigen Fußgängerüberweg touchierte der Pkw eine 89 Jahre alte Fußgängerin, die auf diesem gerade die Straße überqueren wollte. Die 89-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. (rd)

Tübingen (TÜ): Fußgänger touchiert

Zwei Leichtverletzte sind derzeitigem Kenntnisstand zufolge die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 71 Jahre alter Radfahrer am Dienstagmittag bei der Straße Bläsibad verursacht hat. Der Senior war gegen zwölf Uhr mit seinem Rennrad auf einem geschotterten Feldweg unterwegs und wollte im Bereich der Einmündung Steinlachwasen zwei Fußgänger überholen. Dabei touchierte er einen der beiden, wodurch er selbst und der 75 Jahre Fußgänger stürzten. Beide wurden in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Zollernalbkreis: Warnung vor Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen

Eine Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen beschäftigt derzeit die Polizei im Zollernalbkreis. Betroffen waren hierbei nicht nur unverschlossene Pkw sondern auch Baustellen- und Kundendienstfahrzeuge. Der letzte Fall ereignete sich am Montag dieser Woche am Bahnhof in Balingen. Eine Frau holte dort einen Verwandten ab und ließ ihr Fahrzeug kurze Zeit offen stehen. Am nächsten Tag stellte sie das Fehlen ihrer Handtasche fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Bei der Sperrung ihrer Bankkarten kam zudem noch heraus, dass der Täter in der Zwischenzeit zehnmal Zigaretten aus einem Automaten herausgelassen hatte und sich ein Bahnticket an einem Automaten besorgte.

Das Polizeirevier Albstadt verzeichnete seit dem Oktober 13 Fälle, das Polizeirevier Balingen seit Dezember zwölf Diebstähle und das Polizeirevier in Hechingen knapp 20 Fälle. Bei den Diebstählen wurden hauptsächlich Rucksäcke, Taschen und Mobiltelefone entwendet und die aufgefundenen Bankkarten zur bargeldlosen Verfügung meist an Zigarettenautomaten benutzt. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Die Polizei rät:

-Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

-Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

-Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen der Person ein!

-Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (ms)

Weitere Tipps zur Sicherheit rund ums Fahrzeug finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

