POL-NB: Fahndung nach Straftäter

PR Röbel (LK MSE) (ots) - Am 12.04.2025, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 198, in einem Waldgebiet nahe der Abfahrt Darze, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Kradfahrer die B 198 aus Stuer kommend in Richtung Kaeselin, als ...

mehr