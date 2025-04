Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der B 198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (LK MSE) (ots)

Am 12.04.2025, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 198, in einem Waldgebiet nahe der Abfahrt Darze, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-jährige deutsche Kradfahrer die B 198 aus Stuer kommend in Richtung Kaeselin, als plötzlich ein Stück Rotwild auf die Fahrbahn wechselte. Der 23-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, um nicht mit dem Wild zu kollidieren. Dabei stürzte er mit seinem Motorrad. Das führerlose Krad rutschte in der weiteren Folge auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW Nissan zusammen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Plau am See gebracht. Die 56-jährige deutsche Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt. Die B 198 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig komplett gesperrt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

