POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der L283(LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) - Am 11.04.2025 gegen 21:45 Uhr ereignete sich in der Ortslage 17459 Ückeritz ein Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mitsubishi in Stagnieß die Hafenstraße in Richtung Ückeritz. In einer Rechtskurve kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab ...

