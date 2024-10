Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gelsenkirchen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW, wurden heute gegen 10:00 Uhr auf der Münsterstraße in Gelsenkirchen, Resser-Mark, die beiden Fahrer schwer verletzt. Bevor die beide Verletzen durch eine patientenorientierte Rettung aus ihren Fahrzeugen befreit wurden, erfolgte die rettungsdienstliche Erstversorgung durch Notärzte und Notfallsanitäter an der Einsatzstelle. Im Anschluß wurden beide zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren bis zu 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Gelsenkirchen über eine Stunde lang an diesem Einsatz beteiligt. Im Anschluß wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell