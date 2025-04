Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach erneutem Einbruch in Bankfiliale in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 20.02.2025/12.03 Uhr, abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5975282

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 29-Jährigen, der nach einem Einbruch am Montagmorgen (14.04.2025) festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Ihm wird zur Last gelegt, kurz nach 01:00 Uhr eine Scheibe im Vorraum der Bank in der Alleenstraße beschädigt zu haben und dadurch ins Innere gelangt zu sein. Dort brach der Tatverdächtige mit einem mitgeführten Brecheisen eine Bürotür auf, um an dort verwahrtes Münzgeld in vierstelliger Höhe zu gelangen. Auf seiner Suche nach Diebesgut stieß er ersten Erkenntnissen zufolge auch auf einen Geldschein, den er in seine Hosentasche steckte. Zudem deponierte er das aufgefundene Münzgeld in mitgeführte Einkaufstaschen. Anschließend flüchtete er aus dem Gebäude.

Dabei konnte der 29-jährige Tatverdächtige von den Einsatzkräften, die aufgrund eines ausgelösten Alarms zur Bankfiliale gefahren waren, beobachtet und nach kurzer Flucht an der Ecke Max-Eyth- / Kanalstraße widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der afghanische Staatsangehörige, dem vorgeworfen wird, bereits am 20.02.2025 in dieselbe Bankfiliale eingebrochen zu sein, am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 29-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (rd)

