POL-RT: Im Bauwagen eingesperrt; Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; In Firma eingebrochen

Trochtelfingen (RT): Zeugen zu Vorfall an Bauwagen in Steinhilben gesucht

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen seit Sonntagabend gegen vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Derzeitigem Stand der Ermittlungen zufolge sollen die jungen Männer ein Kraftrad im Inneren eines Bauwagens in Betrieb genommen haben. Als sieben junge Frauen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, die sich bereits zuvor am Bauwagen aufgehalten hatten, in diesen zurückkehrten, sollen die Jugendlichen für kurze Zeit die Türen des Bauwagens geschlossen haben. Durch die noch im Inneren befindlichen Abgase erlitten mehrere Geschädigte Atembeschwerden. Die 19-Jährige musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Kirchheim (ES): Aufgefahren und verletzt

Zwei verletzte Pkw-Insassen und ein Schaden von knapp 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in der Plochinger Straße. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit einem Dacia die Plochinger Straße in Richtung Steige. Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte der Mann auf eine vor ihm fahrende, verkehrsbedingt abbremsende Mercedes E-Klasse, die eine 44 Jahre alte Frau steuerte. Durch die Wucht des heftigen Aufpralls verletzten sich sowohl die 89-jährige Beifahrerin, als auch der 84-jährige Unfallverursacher. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. (gj)

Filderstadt (ES): E-Bike kollidiert mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Talstraße ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Eine 69-Jährige befuhr kurz nach 13.30 Uhr mit ihrem Pedelec die Talstraße. An der Einmündung zur Weidacherstraße missachte die Seniorin die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf, den ein 37-Jähriger lenkte und stieß mit diesem zusammen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Pkw und am Pedelec wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Ostfildern (ES) /Stuttgart-Hedelfingen (S):

Auf die nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart (abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6012901 ) wird verwiesen: Mit mutmaßlich gestohlenen Kennzeichen davongerast - 18-jährigen Fahrer vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht Polizeibeamte haben am Sonntagabend (13.04.2025) einen 18 Jahre alten Heranwachsenden vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen entdeckten den Peugeot gegen 21.20 Uhr in der Breslauer Straße. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der 18-jährige Fahrer in Richtung Stuttgart-Hedelfingen. In der Champagnestraße stieß der Peugeot offenbar gegen eine Leitplanke am linken Fahrbahnrand und beschädigte kurz darauf in der Amstetter Straße bei seiner Flucht einen Renault am Außenspiegel. In der Heimgartenstraße endete die Fahrt in einem Zusammenstoß mit der Absperrung einer Baustelle. Dort nahmen die Polizisten den 18-Jährigen und zwei Mitfahrer, ein 17 Jahre altes Mädchen und einen 17-jährigen Jungen, vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden Jungen die Kennzeichen des Peugeot am Vorabend gestohlen haben. Aufgrund der rücksichtlosen und deutlich zu schnellen Fahrweise kann eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Esslinger Straße ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 19.20 Uhr, und Montag, acht Uhr, verschaffte sich der Kriminelle über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude in dem er in der Folge den Verkaufsraum nach Stehlenswertem durchsuchte. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Alkoholisiert mit E-Scooter verunglückt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein 45-Jähriger erlitten, der am Sonntagmorgen mit einem E-Scooter in Belsen verunglückt ist. Der Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem Elektrofahrzeug auf der Mössinger Straße in Richtung Geißhäuserstraße unterwegs, wo er alleinbeteiligt stürzte. Die verständigten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem 45-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Weiter ergaben sich ein Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln. Die Beamten stellten zudem fest, dass möglicherweise an dem E-Scooter unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. (gj)

