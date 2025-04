Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Tankstellengebäude festgenommen (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Weilstraße ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Berkheim seit Freitagmorgen (11.04.2025) gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Beide Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Eine Anwohnerin hatte am Freitag, gegen 2.15 Uhr, die Polizei alarmiert, nachdem sie laute Geräusche aus dem Bereich der Tankstelle bemerkt hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin in die Weilstraße aus und nahmen die beiden Jugendlichen auf dem Vordach eines Nachbargebäudes vorläufig fest. Der 15-Jährige, der sich offenbar im Zuge des Einbruchsversuchs eine leichte Handverletzung zugezogen hatte, musste in einer Klinik versorgt werden.

Wie sich herausstellte, hatten die beiden Beschuldigten zuvor offenbar versucht, sich durch Tritte gegen die Eingangstür Zugang zum Inneren der Tankstelle zu verschaffen. Die Tür hielt den Tritten jedoch stand.

Der 15-Jährige, der unter anderem im Verdacht steht, bereits am Dienstagmorgen in dieselbe Tankstelle in der Weilstraße eingebrochen zu sein (siehe Pressemeldung vom 08.04.2025 / 11.46 Uhr, abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6008669 ) und der 16-Jährige, der ebenfalls bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten war, wurden am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell