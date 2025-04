Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, zahlreiche Unfälle mit teils Schwerverletzten, aggressive Störerin, bei Waldarbeiten verletzt

Reutlingen (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am frühen Samstagabend ist es in Reutlingen-Sickenhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters gekommen. Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem E-Scooter die Nibelungenstraße, von Sickenhausen kommend in Fahrtrichtung Sickenhäuser Straße. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende von Sickenhausen kam der E-Scooter-Fahrer im Bereich eines leichten Gefälles nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Zeugen, die den Sturz beobachtet hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang und führten bei dem Schwerstverletzten Erste Hilfe-Maßnahmen durch. Der 55-Jährige wurde durch den verständigten Notarzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Trotz eines zum Unfallzeitpunkt getragenen Helms hatte der E-Scooter-Fahrer jedoch so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er wenige Stunden nach dem Unfall in der Klinik verstarb. Im Rahmen der verkehrspolizeilichen Ermittlungen konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Eine technische Untersuchung des im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellten E-Scooters steht noch aus.

Römerstein (RT): Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am Samstagabend ist ein VW Golf gegen 21.10 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Der 32-jährige Fahrer des Fahrzeugs hatte die B 28 vom Ortsteil Böhringen in Fahrtrichtung Bad Urach befahren. In einer leichten Linkskurve fuhr er geradeaus weiter, touchierte am rechten Fahrbahnrand einen Leitpfosten und überfuhr einen leicht abschüssigen Grünstreifen. In der Folge kollidierte er nach über 40 Metern mit einer Dole, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach weitere knapp 100 Meter über einen Radweg und eine angrenzende Wiese rutschte bevor er auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer des Golfs wurde vor Ort zunächst notärztlich behandelt. Mittels Rettungswagen wurde er zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Bei ihm konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb bei ihm eine Blutprobe durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde zudem einbehalten. Der VW Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am PKW selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der entstandene Fremdschaden beläuft sich hingegen lediglich auf wenige hundert Euro.

Sankt Johann (RT): Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von 34.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in St. Johann. Eine 18-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße 380 von Würtingen kommend in Richtung Gächingen. An der Einmündung in Richtung Lonsingen übersah sie infolge Unachtsamkeit einen dort wartenden Pkw Skoda Fabia einer 53-Jährigen, welche nach links in Richtung Lonsingen abbiegen wollte und fuhr ungebremst auf diesen auf. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nach vorne geschleudert wurden und schließlich im rechten Straßengraben zum Endstand kamen. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr St. Johann, welche mit vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräften ausrückte, aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, in der Folge mussten sie abgeschleppt werden. Die L 380 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17.50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Bad Urach (RT): Einbruch

In ein Haus im Silcherweg in Bad Urach ist am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 23 Uhr eingebrochen worden. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im Untergeschoss in das Wohnhaus und durchwühlten das Erdgeschoss sowie das Dachgeschoss. Des Weiteren wurde erfolglos versucht, einen leeren Waffenschrank aufzubrechen. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass lediglich Bargeld entwendet wurde. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Unfallverursacher geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen ermittelt aktuell gegen einen noch unbekannten Audi-Fahrer, nachdem dieser auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 17.15 Uhr fiel ein Audi A6 auf der B 27, auf Höhe Filderstadt in Fahrtrichtung Reutlingen, zunächst durch seine aggressive Fahrweise auf. Der Fahrer fuhr zudem augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit sehr nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, weswegen dessen Fahrer den Fahrstreifen wechseln musste. Im Zuge eines Überholvorgangs des Audi-Fahrers kam es zu einem Zusammenstoß mit dem eben überholten Mini Cooper, der von einem 69-Jähringen gelenkt wurde. Der Fahrer des Mini Cooper verlor aufgrund der Kollision mit dem Audi die Kontrolle und prallte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanken. Hierdurch ergab sich ein etwa 140 Meter langes Trümmerfeld auf der B 27, weswegen ein Fahrstreifen in Richtung Reutlingen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Die 66-jährige Beifahrerin aus dem Mini Cooper erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 69-jährige Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden am Mini Cooper wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden an den beschädigten Leitplankenelementen wird zudem auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zu dem flüchtigen Audi ist lediglich bekannt, dass es sich um einen eventuell tiefergelegten grauen bzw. graublauen Audi A6 der Modellreihe C6 handeln soll. Durch Zeugen konnte zudem eine Reutlinger Zulassung am Fahrzeug abgelesen werden. Aufgrund der Kollision mit dem Mini Cooper dürfte der flüchtige Audi deutliche Schäden am rechtsseitigen Heckbereich aufweisen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Audi A6 machen können, werden gebeten, sich bei unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Verkehrsdienst Esslingen zu melden.

Beuren (ES): Schwerstverletzter Motorradfahrer

Schwere Bein- und Fußverletzungen hat ein 39 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend auf der Beurener Steige erlitten. Der 39-Jährige befuhr mit seinem Kraftrad der Marke M.V. Agusta gegen 18.50 Uhr die K 1262 in Fahrtrichtung Beuren, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr fuhr. Hier kollidierte das Motorrad mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Polo, der von einer 31-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Unfall erlitt der 39-Jährige trotz getragener Schutzkleidung so schwere Beinverletzungen, dass er im weiteren Verlauf durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden und stationär aufgenommen werden musste. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Nürtingen jedoch Hinweise auf eine Alkoholisierung des 39-Jährigen ergaben, musste er sich in der Klinik auch einer Blutentnahme unterziehen. Am Motorrad des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das Motorrad wurde in der Folge durch Bekannte des 39-Jährigen abtransportiert. Der Schaden an dem entgegenkommenden VW Polo der 31-Jährigen wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.

Bempflingen (ES): Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Augenscheinlich in Folge eines psychischen Ausnahmezustandes einer 28-Jährigen ist es am Samstagabend in Bempflingen zu einem Einsatz der Polizei sowie des Rettungsdienstes gekommen. Die junge Frau saß gegen 22.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus und fiel hier mehreren Passanten aufgrund ihres Verhaltens auf. Unter anderem beleidigte und bedrohte sie hier einen vorbeilaufenden Mann, der daraufhin die Polizei verständigte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort neben dem auffälligen Verhalten noch eine starke Alkoholisierung bei der 28-Jährigen feststellen. Im Rahmen des Polizeieinsatzes steigerte sich die Störerin in ihrem Verhalten immer weiter, weswegen sie durch die Polizeibeamten fixiert werden und der Rettungsdienst zur Unterstützung angefordert werden musste. Seitens der 28-Jährigen kam es fortlaufend zu versuchten Tritten, Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil der Beamten. Einem der Polizisten spuckte sie zudem ins Gesicht. Verletzt wurde hierbei jedoch niemand. Aufgrund ihres instabilen psychischen Zustands wurde die Dame im weiteren Verlauf zur Behandlung in eine psychiatrische Fachklinik verbracht und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Bodelshausen (TÜ): Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 57-jähriger Mann am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr bei Waldarbeiten im sogenannten Hochstöffelsträßchen nordwestlich von Bodelshausen erlitten, als er beim Sägen von Polterholz von einem Baumstamm erfasst und eingeklemmt wurde. Der 57-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen im Bereich des rechten Oberschenkels und musste durch die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Hechingen (ZAK): Holzschuppen abgebrannt

Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist beim Brand eines Holzsschuppens im Bereich der Höfendorfer Straße in Haigerloch-Hart am Samstagnachmittag entstanden. Gegen 17 Uhr geriet der mit Holz verkleidete Schuppen, welcher mit einem weiteren Schuppen baulich verbunden ist, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Hierbei zerstörte das Feuer den ersten Schuppen beinahe vollständig, auch der angebaute Teil wurde entsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise griffen die Flammen hierbei nicht auf das danebenstehende Wohnhaus über. Die Feuerwehren Hechingen-Hart und Haigerloch waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Der Rettungsdienst war zudem mit drei Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften eingesetzt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Dotternhausen (ZAK): Leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Missachtung des Vorrangs ist ersten Erkenntnissen zu Folge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen im Bereich der Abfahrt von der B 27 in Dotternhausen ereignet hat. Gegen 5 Uhr befuhr eine 59-jährige Citroen-Lenkerin die B 27 von Rottweil kommend in Fahrtrichtung Tübingen und wollte an der Abfahrt nach links in die Dormettinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen auf der B 27 ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi, welcher von einem 59 Jahre alten Mann gelenkt wurde. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich miteinander, wodurch beide Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Außerdem wurden die beiden Unfallfahrzeuge durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 27.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Vier Verletzte durch Vorfahrtsmissachtung

Ein Vorfahrtsverstoß ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten am Samstagnachmittag in Laufen. Die 38 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf befuhr gegen 13.50 Uhr die Steinstraße und bog an der Kreuzung nach links in die Balinger Straße ab, ohne die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Lenkerin eines VW Touran durchfahren zu lassen. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, wodurch auch sämtliche Airbagsysteme in beiden Fahrzeugen ausgelöst wurden. Durch den Aufprall erlitten sowohl die Golf-Fahrerin als auch die Fahrerin des VW Touran und deren Mitfahrer im Alter von 2 und 47 Jahre leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden im Verlauf der Unfallaufnahme durch den verständigten Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Krankenstuhlfahrerin leicht verletzt

Am Samstag ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 86 Jahre alte Frau verletzt wurde. Die 62-jährige Fahrerin eines Citroen C1 hatte die Straße In der Gass befahren und wollte nach links in die Straße Am Wettbach abbiegen. Beim Abbiegen überfuhr sie mit ihrer rechten Fahrzeugseite einen Randstein und geriet auf eine angrenzende Grünfläche. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrer linken Fahrzeugseite gegen eine Mauer. Sie fuhr dann auf der Gegenfahrspur weiter bis sie einem dort geparkten PKW ausweichen musste. Beim Ausweichen kam ihr die 86-jährige Lenkerin eines Krankenfahrstuhls entgegen, welche zeitgleich dabei war den geparkten PKW zu überholen. Die Krankenfahrstuhlfahrerin wich aus ihrer Sicht nach links aus, wurde jedoch noch vom Citroen an der rechten Seite Krankenfahrstuhls und am rechten Knie touchiert. Die Citroen-Fahrerin lenkte ihren PKW noch bis zu den Glascontainern in der Straße Am Wettbach, wobei es sich hierbei um ihr ursprüngliches Ziel handelte. Die Fahrerin des Krankenfahrstuhls wurde aufgrund ihrer durch den Unfall erlittenen Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt. Bei der Fahrerin des Citroen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt und ihr Führerschein einbehalten wurde. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro entstanden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell