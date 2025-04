Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten und Einbrüche

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit verletztem Kind

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Echterdingen erlitten. Eine 67-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr verkehrsbedingt mit ihrem Mercedes-Benz vor dem Kreisverkehr Friedrich-List-/Leinfelder Straße angehalten. Als der Verkehr vor ihr losrollte, fuhr die Frau ebenfalls langsam an. Hierbei kam es zur Kollision mit einem zehnjährigen Mädchen, das den dortigen Fußgängerüberweg mit seinem Kinderfahrrad überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte es zu Boden. Das Kind wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (ms)

Notzingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Albstraße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, zwölf Uhr, gelangte ein Unbekannter über ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete Schmuck. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Gegen Transporter geprallt

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 85-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Sickenhäuser Straße. Der Senior war gegen 14.24 Uhr mit seinem Pedelec auf dem neben der Sickenhäuser Straße verlaufenden Feldweg in Richtung Sickenhausen unterwegs und wechselte an der Einmündung auf die Sickenhäuser Straße. Dabei gab er wohl zu viel Schwung, sodass er mit seinem Fahrrad ins Heck eines vorbeifahrenden Mercedes Sprinter eines 52-Jährigen prallte und in der Folge auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss ins Krankenhaus, wo er zur Behandlung und Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Nennenswerter Sachschaden an den beiden Fahrzeugen war nicht entstanden. (cw)

Balingen (ZAK): In Schule und Fitnesscenter eingebrochen

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag sein Unwesen in einer Schule in der Liegnitzer Straße und einem Fitnesscenter in der Straße Am Bangraben in Balingen getrieben. Auf bislang ungeklärte Art und Weise war der Unbekannte in der Zeit von 20.30 Uhr bis 7.25 Uhr in das Schulgebäude eingedrungen und hatte im Inneren mehrere Türen aufgebrochen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwischen 2.20 Uhr und vier Uhr gelangte vermutlich ein und derselbe Täter über eine aufgebrochene Tür ins Innere des Fitnesscenters. Dort hebelte er eine Kasse auf, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Der Unbekannte ergriff anschließend ohne Beute die Flucht. Das Polizeirevier Balingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

