Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer verletzt - Mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.04.2025 / 17.26 Uhr

Trochtelfingen (RT):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 60-Jährigen, der in dringendem Verdacht steht, am Donnerstagmittag bei einem Streit seinen Bruder mit einer sogenannten Reisighippe lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, war es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, am Haus des späteren Opfers zum Streit zwischen dem 60-Jährigen und seinem 57 Jahre alten Bruder gekommen. Diese, nach derzeitigen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen auf familieninternen Gründen beruhende Auseinandersetzung, eskalierte so, dass der Ältere dem Jüngeren lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten anschließend ins Krankenhaus, wo er nach einer Notoperation stationär aufgenommen wurde.

Der Beschuldigte wurde noch im Tatortbereich widerstandlos festgenommen und am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 60 Jahre alte Deutsche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

