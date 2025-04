Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Unfallflucht; Durch gesperrten Tunnel gerast; Renitente Ladendiebin; Streuobstwiese in Brand gesetzt; Führerschein beschlagnahmt

Reutlingen (ots)

Unfall beim Abbiegen

Ein Unfall beim Abbiegen hat sich am Donnerstagabend in Betzingen ereignet. Gegen 20.45 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug auf der Hoffmannstraße unterwegs und wollte nach links in die Heppstraße abbiegen. Dabei erfasste er einen entgegenkommenden 14-Jährigen, der die Kreuzung auf seinem unbeleuchteten Fahrrad geradeaus überqueren wollte. Der Jugendliche stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Der 47 Jahre alte Lenker eines MAN-Lasters befuhr gegen 16.10 Uhr die Kurze Straße und wollte die Kreuzung mit der Kaiserstraße geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW eines 55-Jährigen. Dieser erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Wie sich bei der Unfallaufnahme außerdem herausgestellt hatte, ist der 47-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er wird nun auch diesbezüglich zur Anzeige gebracht. (mr)

Pfullingen (RT): Mit überhöhter Geschwindigkeit durch gesperrten Ursulabergtunnel (Zeugenaufruf)

Zwei Motorräder sind in der Nacht zum Freitag mit überhöhter Geschwindigkeit durch den infolge von Wartungsarbeiten zeitweise gesperrten Ursulabergtunnel gefahren. Ein Mitarbeiter einer dort tätigen Firma alarmierte gegen 0.20 Uhr die Polizei, nachdem ihm die zwei Zweiräder, darunter ein älteres schwarzes Sportmotorrad, aufgefallen waren. Im Zuge einer anschließend eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich der Schulstraße wenig später Sichtkontakt zu dem beschriebenen Motorrad herstellen, dessen Lenker jedoch die Anhaltezeichen missachtete und mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Kurz darauf wurde mutmaßlich dasselbe Fahrzeug bei einer Tankstelle in der Zeilstraße festgestellt, von wo aus es erneut in Richtung Innenstadt davonfuhr und schließlich im Bereich der Panoramastraße aus den Augen verloren wurde. Zeugen, denen die beiden Motorräder bereits aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Fahrern der beiden Maschinen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Renitente Ladendiebin

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Mittwochvormittag gegen eine 57-Jährige. Die Frau war kurz vor zwölf Uhr in einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße einem Angestellten aufgefallen, da sie Bekleidungsstücke mit sich führte, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Nachdem die Frau daraufhin angesprochen wurde, versuchte sie zu flüchten. Als sie der Angestellte festhalten wollte, riss sie sich los, sodass weitere Mitarbeiter zu Hilfe eilten, um die Frau unter Kontrolle zu bringen. Auch entriss sie dem Angestellten das Mobiltelefon, als dieser die Polizei verständigen wollte. Bei dem Gerangel wurde niemand verletzt. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf knapp 165 Euro. Die Beschuldigte wurde im Anschluss durch die Polizei übernommen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Führerschein beschlagnahmt

Seinen Führerschein sowie eine Blutprobe musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Musberg abgeben. Kurz nach 18 Uhr bog der Opel-Lenker im Bereich Karlstraße / Filderstraße nach rechts ab und geriet hierbei mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dabei streifte der Opel einen geradeausfahrenden Mercedes Sprinter. Verletzt wurde niemand. Allerdings ergab ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt ungefähr 4.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Nach Verkehrsunfällen davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einer Reihe von Verkehrsunfällen mit Sachschaden, die ein 32-Jähriger am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Sielmingen und Bernhausen verursacht haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein zunächst unbekannter Smart-Lenker die Sielminger Hauptstraße von Wolfschlugen herkommend und wich im Bereich des Gebäudes Nr. 73 aufgrund des an einer mobilen Ampel stehenden Verkehrs auf den Gehweg aus. Hierbei beschädigte er mit dem Wagen eine Hauswand sowie einen anderen Pkw. Nachdem er seine Fahrt über die Nürtinger Straße nach Bernhausen fortgesetzt hatte, streifte er an der Kreuzung mit der Gartenstraße beim Vorbeifahren ein Motorrad. Über die Scharnhäuser Straße gelangte er in die Bernhäuser Hauptstraße, wo er vor der Einmündung Pfarrberg erneut nach rechts auf den Gehweg wechselte. Hier beschädigte er einen parkenden Pkw, einen Blumenkübel sowie einen Poller. Der Fahrer stieg daraufhin aus dem total beschädigten Auto aus und flüchtete zu Fuß. In der Obere Bachstraße konnte der Tatverdächtige schließlich vorübergehend festgenommen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Zudem bestand der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Der 32-Jährige musste daher im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er ist bisherigen Erkenntnissen zufolge außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der bei den Verkehrsunfällen verursachte Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Smart wurde abgeschleppt. Zeugen, die die Fahrt bzw. die Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Köngen (ES): Am Gaspedal hängen geblieben

Auf rund 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Abzweigung Hirschstraße / Kiesweg entstanden ist. Ein 80-Jähriger wollte kurz vor elf Uhr mit seinem VW Golf auf einem dortigen Parkplatz einparken, wobei er aber an den Pedalen hängen blieb. In der Folge beschleunigte sein Wagen überfuhr ein Verkehrszeichen, beschädigte eine Mauer und prallte letztendlich an eine Gebäudesäule die dabei oberflächlich beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der VW musste nachfolgend vom Abschleppdienst mittels eines Krans geborgen werden. (cw)

Bempflingen (ES): Streuobstwiese in Brand gesetzt

Zum Brand einer Streuobstwiese sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend gerufen worden. Gegen 22 Uhr waren Flammen auf der Wiese im Bereich der Kleinbettlinger Straße gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Fläche von rund 20 Quadratmetern schnell ablöschen, sodass der entstandene Schaden mit geschätzten 200 Euro überschaubar geblieben sein dürfte. Zeugenhinweisen zufolge hatten sich kurz zuvor zwei vermutlich Heranwachsende auf der Wiese aufgehalten und dort Silvesterraketen gezündet, von denen eine die trockene Wiese in Brand gesetzt haben dürfte. Anschließend sollen beide in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Bempflingen geflüchtet sein. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Kurz abgelenkt und heftig aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Tübinger Straße sind zwei Pkw so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit einem Opel die Straße aus Richtung Bronnweiler. Wohl aufgrund eines Blickes in den Innenraum des Wagens war der Mann kurzzeitig abgelenkt und prallte währenddessen ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW mehrere Meter nach vorne geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt jedoch mindestens 12.000 Euro. (gj)

Balingen (ZAK): Gegen Stromverteilerkasten gefahren

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an einem Stromverteilerkasten in Zillhausen entstanden. Der Lenker eines Sattelzugs war gegen 16.40 Uhr auf der Rohrstraße in Richtung Auchtenstraße unterwegs. Beim Rangieren an der dortigen Einmündung blieb der Mann mit seinem Fahrzeug an dem Kasten hängen und beschädigte diesen. Hierbei war ein Schwelbrand entstanden. Mitarbeiter der Stadtwerke kamen daraufhin unverzüglich vor Ort und kümmerten sich um den Schaden. (ms)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ebingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag in Ebingen gekommen. Gegen 15.50 Uhr war eine 19-Jährige auf einem Yamaha-Motorrad auf der Schillerstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Auf Höhe eines Discounterparkplatzes erkannte sie offenbar zu spät, dass ein 35 Jahre alter Mann seinen Mercedes an der dortigen Fußgängerampel verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Beim Bremsmanöver kam die Heranwachsende zu Fall. Das Motorrad kollidierte noch mit dem Heck des Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sich die 19-Jährige beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 4.000 Euro. (mr)

Meßstetten (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Gegen 18.10 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit einem Motorroller die Geißbühlstraße in Richtung Wohngebiet Bueloch, wobei nach aktuellem Ermittlungsstand das Vorderrad des Rollers gegen den Bordstein geriet. In der Folge stürzte die Jugendliche zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Am Zweirad war augenscheinlich Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Donnerstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Streichen und Heselwangen ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 23.20 Uhr mit seinem Honda Civic auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Heselwangen unterwegs, als er mit seinem Wagen in der Linkskehre von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern Fahrt durch den Straßengraben touchierte der Honda noch einen Baum, bevor er an einem Erdhügel zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzt und in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (cw)

