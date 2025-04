Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bauarbeiter verhindern Diebstahl von hochwertigem Bagger; Brand auf Balkon; Auffahrunfall mit drei Pkw; Mit Gegenverkehr kollidiert; VW Golf gestohlen

Reutlingen (ots)

Oferdingen (RT): Bauarbeiter verhindern Diebstahl von hochwertigem Bagger (Zeugenaufruf)

Aufmerksamen Bauarbeitern ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines hochwertigen Baggers am Mittwochvormittag gerade noch bemerkt und verhindert werden konnte. Bislang unbekannte Täter hatten am Dienstag bei einer Firma für Baumaschinenvermietungen in einem Nachbarlandkreis einen 5-Tonnen-Bagger geordert, welcher noch am selben Tag durch das Vermietungs-Unternehmen auf einem Baustellengelände in der Betmauerstraße in Oferdingen abgestellt wurde. Am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr wurde der Mini-Bagger im Wert von rund 65.000 Euro dann jedoch durch einen 31-Jähringen auf einen Lkw aufgeladen und mit unbekanntem Ziel abtransportiert. Das Geschehen konnte von mehreren Arbeitern auf einer Nachbarbaustelle beobachtet werden, die Verdacht schöpften und zunächst die Vermietungsfirma verständigten. Nachdem es gelang den Bagger im weiteren Verlauf durch Sicherheitssysteme zu orten, wurde die Polizei verständigt. Kurze Zeit später konnte der Lkw samt der Baumaschine bei Heilbronn von einer Polizeistreife feststellt und gestoppt werden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte der arglose Lkw-Fahrer von den mutmaßlichen Betrügern den Auftrag erhalten den Bagger an der Baustelle abzuholen. Die Maschine wurde sichergestellt und der 31-jährige Lkw-Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu den Beteiligten und Hintergründen dauern an. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zwei weitere, bislang unbekannte Männer mit einem schwarzen BMW SUV auf der Baustelle, die auf einem Anhänger einen weiteren, möglicherweise ebenfalls gestohlenen Mini-Bagger mitführten. Hierbei handelte es sich um einen orange-weiß farbenen Bagger der Marke Hitachi. Die Polizei bittet unter Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise von Zeugen zu den beiden Männern sowie zur Herkunft des Baggers. (gj)

Ostfildern (ES): Brand auf Balkon rasch gelöscht

Dank aufmerksamer Zeugen und dem raschen Eingreifen einer Polizeistreife ist ein Balkonbrand am Donnerstagmorgen in Nellingen glimpflich verlaufen. Kurz vor 9.30 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen Rauch von einem Balkon im 1. Obergeschoss einer Seniorenwohnanlage in der Esslinger Straße aufsteigen, worauf sie die Feuerwehr verständigten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Polizeibeamter mit einem Feuerlöscher die Flammen bekämpfen, so dass sie nicht auf das Gebäude übergriffen. Im Anschluss wurde der Brand von der Feuerwehr vollends gelöscht. Ersten Erkenntnissen nach dürfte das Feuer durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe einer Bewohnerin ausgelöst worden sein. Die Seniorin konnte in der dazugehörigen Wohnung unverletzt angetroffen werden. Sie hatte von dem Brand noch nichts mitbekommen. Es dürfte geringer Sachschaden entstanden sein. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt. (ms)

Ostfildern (ES): Drei Pkw bei Auffahrunfall beschädigt

Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L 1192 bei Nellingen sein. Dort war kurz nach 13.15 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße in Richtung der Autobahn A8 unterwegs. Hierbei bemerkte er einen vor ihm fahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden BMW, den ein 25-Jähriger lenkte, zu spät und fuhr auf dessen Heck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen davor befindlichen anderen BMW eines 33 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 6.000 Euro. Der Ford des Unfallverursachers sowie der BMW des 25-Jährigen mussten von einem Abschlepper aufgeladen und abtransportiert werden. (gj)

Mössingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf der K6933/Sebastiansweiler Straße. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 9.10 Uhr mit einem VW Passat die Kreisstraße von der B27 herkommend in Richtung Bästenhardt. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge geriet er dabei im kurvigen Straßenverlauf mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende, 55 Jahre alte Lenker eines Hyundai Santa Fe, konnte durch ein Bremsmanöver und eine Ausweichbewegung einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch prallte der VW seitlich in den Hyundai, der daraufhin ins Schleudern geriet und abseits der Straße zum Stehen kam. Der 55-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht Verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch der VW-Fahrer, der ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben war, wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die K6933 war kurz nach 11.30 Uhr wieder befahrbar. (rd)

Straßberg (ZAK): VW Golf Plus entwendet (Zeugenaufruf)

Ein grauer VW Golf Plus ist in der Nacht zum Donnerstag aus der Schloßstraße in Straßberg entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit von 19 Uhr bis acht Uhr am danebenstehenden Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür ein und nahm den dort liegenden Fahrzeugschlüssel des Golf an sich. Anschließend fuhr der Täter mit dem 19 Jahre alten Fahrzeug, an dem die amtlichen Kennzeichen BL - EM 440 angebracht waren, davon. Hinweise werden an das Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/955-0 erbeten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell