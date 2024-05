Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Linz am Rhein (ots)

Am Montagvormittag (13.05.2024) kam es zu einem Trickdiebstahl in der Innenstadt in Linz am Rhein. Als sich die Inhaberin eines Spielwarengeschäfts allein in ihren Geschäftsräumen befand, betrat eine ca. 60-jährige Täterin das Ladengeschäft. Diese gab vor, einen Artikel kaufen zu wollen und überreichte zur Bezahlung einen 200EUR-Schein. Zum Wechseln des Geldscheins zog sich die Inhaberin in ihre angrenzenden Privaträume zurück, wohin ihr die Täterin jedoch folgte. Als der unberechtigte Aufenthalt der Unbekannten bemerkt wurde, gingen beide gemeinsam zurück in den Verkaufsraum, woraufhin die Unbekannte plötzlich verschwunden war. Die Geldkassette, in welcher sich ein nicht unbeträchtlicher Bargeldbetrag befand, war jedoch auch verschwunden.

Hinweise zur unbekannten Täterin nimmt die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 entgegen.

