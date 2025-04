Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Rosenfeld (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall auf K 7130

Ein Radfahrer hat bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der K 7130 zwischen Erzingen und Leidringen sein Leben verloren. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 88 Jahre alte Mann mit seinem Pedelec gegen 14.45 Uhr zunächst die Kreisstraße 7131 von Leidringen herkommend und wollte anschließend in die K 7130 einbiegen. Dabei wurde er von einem vorfahrtsberechtigten VW-Transporter frontal erfasst, dessen 60-jähriger Lenker in Richtung Täbingen unterwegs war. Der Senior wurde von dem Baustellenfahrzeug abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Er erlag seinen schweren Verletzungen trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme bis 17.35 Uhr voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. In die verkehrspolizeilichen Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen ein Gutachter einbezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der VW-Transporter musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.(mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell