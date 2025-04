Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Tätlicher Angriff; Automatenaufbruch; Brände

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Neuffener Straße ist im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 01.35 Uhr, eingebrochen worden. Der Unbekannte gelangte über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude. Dort wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts. Das Polizeirevier Metzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen an der Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer ist es am Freitagabend in der Ermsstraße gekommen. Gegen 20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Ermsstraße aus Richtung Uracher Straße. Auf Höhe der Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts herannahenden 22-jährigen Pedelec-Lenkers, wobei es zum Zusammenstoß kam und sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Römerstein (RT): Nach Auseinandersetzung verletzt

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung aufgenommen, die sich am frühen Samstagmorgen auf einem Festgelände im Rahmen einer öffentlichen Party-Veranstaltung ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 3.30 Uhr ein 23-Jähriger mit einer etwa zehnköpfigen Personengruppe in Streit. Ein bislang Unbekannter aus der Gruppe brachte den jungen Mann zu Boden und hielt ihn dort fest. Ein zweiter Täter trat dem 23-Jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Esslingen (ES): Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 59-Jährigen, der am frühen Freitagabend zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen und verletzt hat. Gegen 18.30 Uhr wurde der Mann im Bereich des Bahnhofsplatzes aufgrund einer vorausgegangenen Ordnungswidrigkeit einer Personenkontrolle unterzogen. Im Verlauf der Maßnahme verweigerte er die Angaben seiner Personalien, woraufhin sein mitgeführter Rucksack durchsucht werden sollte. Dies versuchte der Tatverdächtige zu verhindern, indem er mit den Händen in Richtung der 26-jährigen Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes schlug. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 59-Jährige erheblich, wodurch die 26-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ihr 33-jähriger Kollege blieb infolge des Angriffs unverletzt. Beide Mitarbeiter konnten im Anschluss ihren Dienst fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Ostfildern (ES): Snackautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Snackautomaten in der Hagäckerstraße in Kemnat hat es ein bislang unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Samstags abgesehen. Mittels eines Brecheisens hebelte er gegen 01.20 Uhr den Automaten auf und entwendete nach bisherigem Kenntnisstand die darin befindlichen Geldkassetten. Die Höhe des Diebesguts sowie des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wolfschlugen (ES): Radfahrerin mit Arbeitsmaschine zusammengestoßen

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Freitagabend erlitten, als sie mit einer selbstfahrenden Bewässerungsmaschine kollidiert ist. Die 60-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr einen landwirtschaftlichen Weg in der Verlängerung der Grötzinger Straße. Dort fuhr sie gegen den Ausleger einer Bewässerungsmaschine, welcher auf die Fahrbahn ragte. Die 60-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen am Unfallort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Verunfallte unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb zudem eine Blutentnahme veranlasst wurde. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Wolfschlugen mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Tübingen (TÜ): Küche in Brand geraten

Am Freitagvormittag ist es in der Brunsstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 11.55 Uhr verständigte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Rettungskräfte, nachdem in einer Nachbarwohnung ein Rauchwarnmelder angeschlagen hatte und er selbst Brandgeruch wahrnehmen konnte. Die angerückte Feuerwehr konnte einen Brand in der Küche feststellen, welcher mutmaßlich von der Spülmaschine ausging. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übertritt der Flammen auf die restliche Wohnung verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro. Die Bewohnerin befand sich zum Ausbruchszeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Tübingen (TÜ): Fahrgäste in Linienbus gestürzt

Drei verletzte Personen sind das Resultat einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses am Freitagnachmittag im Wohngebiet Stäudach. Der Bus befuhr gegen 17 Uhr die Friedhofstraße in Richtung Stäudach. Da vor diesem verbotswidrig ein Lieferwagen durch die mittels Lichtschranke gesteuerte Zufahrt fuhr, schloss sich die Zufahrtsschranke unmittelbar vor dem Linienbus. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung konnte der Busfahrer zwar eine Kollision verhindern, allerdings stürzte hierdurch eine 36-jährige Mitfahrerin so schwer, dass sie durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei weitere Fahrgäste erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die vor Ort medizinisch versorgt werden konnten.

Dotternhausen (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Das Polizeirevier Balingen ermittelt gegen einen 32 Jahre alten Mann, der am Freitagabend vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 18.40 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem VW Polo die Schömberger Straße von Schömberg kommend in Richtung Ortsmitte. Hierbei geriet er zu weit nach rechts, touchierte den Bordstein und wurde in den Gegenverkehr abgewiesen, wo er mit dem entgegenkommenden Audi einer ebenfalls 32 Jahre alten Frau kollidierte. Weder die beiden Fahrzeuglenker, noch die 84 Jahre alte Beifahrerin im Audi wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Alkoholtest an der Unfallstelle führte zum Ergebnis von knapp drei Promille, weshalb der 32-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schadensträchtiger Brand

Eine gemeldete Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus hat am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr in der Hörnaitenstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Sicherungskasten in einer Wohnung in Brand. Die Feuerwehr konnte diesen rasch löschen. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Inwieweit ein ebenfalls festgestellter Wasserrohbruch mitursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da sich der Brandrauch sowie auch das aus dem Rohrbruch stammende Wasser in mehrere Wohnungen ausbreiten konnte, können sieben Wohnungen bis auf weiteres nicht mehr bewohnt werden. Die Bewohner, von denen niemand verletzt wurde, kamen anderweitig unter. Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

