Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Eine tödlich verletzte Person, eine lebensgefährlich verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Sonntagabend auf der B 463 im Bereich Balingen ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 40-jähriger VW Golf-Fahrer die Bundesstraße aus Balingen kommend in Fahrtrichtung Albstadt. Auf Höhe Weilstetten kam ihm ein Renault Zoe entgegen, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im dortigen Bereich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeugführer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der hinzugerufene Notarzt konnte bei dem 40-Jährigen nur noch den Tod feststellen. Der 22-jährige Renault-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack gerettet und in der Folge durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die B 463 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, hierbei unterstützte das THW mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften. Die Sperrung besteht auf Grund der Aufräumarbeiten bis dato. Bei dem Einsatz waren zudem 20 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie 45 Einsatzkräfte und 13 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen unter Einbeziehung eines Gutachters die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell