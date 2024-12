Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuhdiebstahl endet in Haftanstalt

Jena (ots)

Für einen 32-Jährigen endete der Besuch in einem Verbrauchermarkt in Isserstedt gestern Abend in der Justizvollzugsanstalt. Der Mann war mit drei weiteren Personen im Markt unterwegs. Während er ein neues Paar Schuhe im Wert von 60 Euro aussuchte, warteten seine Begleiter in der Nähe. Nachdem der 32-Jährige die alten Schuhe gegen die neuen getauscht hatte, bemerkte eine Mitarbeiterin den Diebstahl und sprach ihn an. Sofort mischten sich seine Begleiter ein, doch erst die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation klären. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei offene Haftbefehle vorlagen. So begann sein Wochenstart in Haft - ohne neue Schuhe.

