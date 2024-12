LPI-J: Komplettentwendung eines Pkw

Apolda (ots) - Am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda wurde ein Fahrrad aus dem Fahrradkeller gestohlen. Der 33-jährige Besitzer hatte sein Mountainbike der Marke Giant in der Nacht zu Sonntag in dem Kellerraum abgestellt. Am nächsten Morgen musste er leider feststellen, dass es gestohlen wurde. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

