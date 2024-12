LPI-J: Radfahrer fährt gegen geöffnete Autotür

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt eine Hütte aufgebrochen. Unbekannte Täter rissen mittels unbekannten Werkzeuges die Verriegelung von der Tür ab und gelangten so ins Innere des Imbissstandes. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Betrag. Sachschaden an der Tür entstand in Höhe von etwa 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

