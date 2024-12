LPI-J: Aufgebrochene Weihnachtsmarkthütte

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Am vergangenen Wochenende drangen bislang Unbekannte in das Gebäude der Kegelbahn am Sportplatz Gernewitz ein. Gewaltsam öffneten sie die Zugangstür und verursachten dadurch Sachschaden. In den Räumlichkeiten wurde sich jedoch nur umgesehen und nichts entwendet. Die Polizei nahm den Tatort auf und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

