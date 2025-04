POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen; Einbrüche; Streitigkeiten; Rettungseinsatz am Breitenstein; Raub

Polizeipräsidium Reutlingen

Erfolgreiche Vermisstensuche

Mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und der Unterstützung zahlreicher Such- und Rettungshunde, sowie einer Drohne hat die Polizei am Sonntag nach einer vermissten 64-Jährigen gesucht. Die Frau hatte im Laufe des Sonntagmorgens ihre Wohnung im Reutlinger Ringelbachgebiet verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Nachdem erste Ermittlungen den dringenden Verdacht einer möglichen hilflosen Lage der Frau ergeben hatten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, in deren Verlauf die Vermisste am Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr, wohlbehalten angetroffen werden konnte. (cw)

Hohenstein (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Vier Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L249 zwischen Ehestetten und Eglingen ereignet hat. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 33-Jähriger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Landesstraße von Ehestetten in Richtung Eglingen unterwegs und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Dabei kam es zur Kollison mit einem VW Amarok, dessen 36 Jahre alter Fahrer gerade dabei war, den Traktor zu überholen. Dabei wurde der Traktor von der Fahrbahn nach links in die Böschung abgewiesen. Der Traktorfahrer und sein acht Jahre alter Mitfahrer wurden vom Fahrzeug ebenfalls in die Böschung geschleudert und so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Fahrer es Amarok und sein 17-jähriger Beifahrer wurden nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem Rettungshubschrauber und zwei Helfern im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Straßenmeisterei an der Unfallstelle. Wegen der aufwändigen Reinigung der Fahrbahn mit einer Spezialmaschine musste die Landesstraße bis etwa 20.30 Uhr teilweise gesperrt werden. (cw)

Lichtenstein (RT): Pkw gestohlen und zu Schrott gefahren (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Pkw in der Privatstraße in Honau gestohlen und bei der anschließenden Fahrt schwer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten vermutlich zwei, bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 4.45 und fünf Uhr in den am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Opel Astra Sports Tourer mit dem amtlichen Kennzeichen RT-VE 3004 und entwendeten diesen. Im Zug der Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen verlassen in einem Waldstück zwischen Engstingen und Meidelstetten aufgefunden werden. Mutmaßlich infolge eines heftigen Unfallgeschehens dürfte an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Privatstraße, zur Benutzung des Pkws oder in diesem Zusammenhang zu einem Unfallgeschehen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegengenommen. (gj)

St. Johann (RT): In Gaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Gaststätte in der Albstraße in Lonsingen ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr und sieben Uhr drang ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in den Gastraum ein. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und warf eine Registrierkasse zu Boden. Der Kriminelle verließ die Gaststätte offensichtlich ohne Beute wieder. Der angerichtete Sachschaden beträgt jedoch mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 07381/9364-0. (gj)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 42 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag auf der L245 erlitten. Der Biker befuhr gegen 15.45 Uhr mit einer Yamaha die Landesstraße von Hengen kommend in Richtung Seeburg. In einer Linkskurve verlor er ersten Erkenntnissen infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine und kam mit dieser nach rechts von der Straße ab. Im dortigen Grünstreifen kam das Zweirad zum Liegen. Der 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Angehörige kümmerten sich um das Abschleppen der verunfallten Maschine. (rd)

Esslingen (ES): Bei Streitigkeiten verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen an der Bushaltestelle Hohenkreuz zugetragen haben soll, der Polizei aber erst am Nachmittag angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Esslingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen, gegen vier Uhr, mit weiteren Personen am Esslinger Busbahnhof aufgehalten. Dabei war es zunächst zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten aus einer Gruppe, die sich dort am Bussteig aufhielt, und dem 23-Jährigen gekommen. Nachfolgend stiegen alle in den Nachtbus der Linie 12 bis zur Haltestelle Hohenkreuz, wo der 23-Jährige und sein Begleiter sowie die aus fünf Unbekannten bestehende Gruppe den Bus verließ. Nachfolgend sollen zwei aus der Gruppe heraus den 23-Jährigen angegriffen, zu Boden gebracht und ihn mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben. Erst als ein weiterer Zeuge hinzukam, ließen die beiden Schläger von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Burg. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der erste der beiden Angreifer wird als etwa 185 Zentimeter groß, von schlanker Statur und dunklerem Teint beschrieben. Er hatte braune, lockige Haare, die seitlich gekürzt waren. Er war komplett schwarz gekleidet und trug schwarze Schuhe. Der zweite Angreifer soll mit geschätzten 175 Zentimetern etwas kleiner gewesen sein. Er war von hellem Teint, hatte blonde, mittellange, ebenfalls seitlich gekürzte Haare und war mit einer hellen Jeanshose und einer hellen Windbreakerjacke bekleidet. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. Insbesondere wird auch nach dem Zeugen gesucht, der zu der Auseinandersetzung hinzugekommen ist. (cw)

Plochingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Steffelesweg ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, elf Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher über ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchwühlte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen neun Uhr und 17 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Hauses. Darin suchte er nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rd)

Bissingen/Teck (ES): Größerer Rettungseinsatz am Breitenstein

Die Einsatzkräfte von Polizei, Bergwacht und Rettungsdienst sind am Samstagnachmittag zum Breitenstein an die Ochsenwanger Steige gerufen worden. Dort war kurz nach 17.30 Uhr eine Frau offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand den Abhang hinuntergesprungen und hatte sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Zur genauen Lokalisierung der Verletzten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Frau konnte nach kurzer Zeit aufgefunden und durch die Bergwacht, die mit vier Fahrzeugen und 26 Kräften vor Ort war, geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (gj)

Tübingen (TÜ): Fußball-Fanartikel geraubt

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einer Tat, die sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Samstagabend in der Nähe des Anlagensees ereignet haben soll. Gegen 18 Uhr war ein 16-Jähriger am Hauptbahnhof ausgestiegen und über den Anlagensee in Richtung Uhlandstraße gelaufen. Der Jugendliche, der mehrere Fanartikel eines Fußballvereins in Form von Pullover, Trikot sowie Schal trug, wurde von zwei unbekannten, männlichen Personen, die ihn bereits auf der Zugfahrt von Stuttgart nach Tübingen beobachtet haben sollen, verfolgt. Im Bereich der Uhlandstraße sollen ihn die beiden zunächst angesprochen, ihn anschließend in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gezerrt haben und ihm dort die Fanartikel sowie einen Pullover im Wert von rund 100 Euro abgenommen haben. Eine Beschreibung der Täter, die anschließend in unbekannte Richtung flüchten, liegt nicht vor. (gj)

