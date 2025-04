Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kastanienbaum gefällt und entwendet; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Kastanienbaum gefällt und entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 29.03.2025, und Samstag, 05.04.2025, ein Kastanienbaum in der Straße Ränkle in Endingen gestohlen. Wie im Laufe des heutigen Tages zur Anzeige gebracht wurde, war der rund 40 Jahre alte, im Bereich der Tennisplätze stehende Baum offenbar gefällt und abtransportiert worden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (rd)

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag in die Hechinger Straße ausgerückt. Ein 21-Jähriger hatte gegen 13.15 Uhr seinen Wagen auf einem Grundstück an der Hechinger Straße zwischen Engstlatt und Bisingen abgestellt. Daraufhin bemerkte er ein Feuer im Bereich der Frontschürze. Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die im Vorbeifahren auf den Brand aufmerksam geworden waren, löschten die Flammen mit Hilfe eines Hochdruckreinigers noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

