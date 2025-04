Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Schlägerei; Roller frisiert; Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ertappt; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte tätlich angegriffen

Unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich seit Montagnachmittag ein erheblich betrunkener Mann verantworten. Passanten meldeten gegen 15.45 Uhr eine stark alkoholisierte Person, die zunächst auf dem Parkplatz am Bahnhof liegen würde. Im Anschluss sei der Mann aufgestanden und torkelnd die Liststraße entlanggelaufen und dabei gegen mehrere geparkte Pkw gestoßen. Der 27-Jährige konnte kurz darauf von einer Polizeistreife auf einem Gartenstuhl sitzend festgestellt werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung sollte der aggressive Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 27-Jährige vehement, so dass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei verletzte sich ein Beamter leicht. Bei der Vorstellung in einer Klinik, um die Haftfähigkeit festzustellen, schlug und biss er weitere Polizisten, so dass sich zwei ebenfalls Verletzungen zuzogen. Von einem Arzt wurde er daraufhin aufgrund seines Zustandes in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte und bedrohte der 27-Jährige noch die Polizisten, so dass er jetzt mit entsprechenden Anzeigen rechnen muss. (ms)

Reutlingen (RT): Schlägerei im Listpark

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Reutlinger Listpark musste die Polizei am Montagnachmittag ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 17.15 Uhr mehrere Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf sollen drei bislang unbekannte Männer auf zwei 25 und 30 Jahre alte Männer eingeschlagen haben. Diese erlitten hierbei Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirever Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Mit frisiertem Motorroller Zivilstreife überholt

Mit einem mutmaßlich frisierten Motorroller ist eine Zivilstreife am Montagnachmittag in der Reutlinger Bantlinstraße überholt worden. Die Beamten der Verkehrspolizei Tübingen wurden von einem 38-Jährigen im Bereich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h mit über 70 Stundenkilometern überholt, worauf sie dem Fahrzeug nachfuhren. Sie konnten den Rollerfahrer kurz darauf in der Arndtstraße anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h baulich so verändert wurde, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Roller wurde sichergestellt und wird auf einem Prüfstand dementsprechend getestet. (ms)

Reutlingen (RT): Papiermülltonnen angezündet (Zeugenaufruf)

Zum Brand mehrerer Papiermülltonnen sind Feuerwehr und Polizei am frühen Dienstagmorgen in die Blockäckerstraße ausgerückt. Dort war es kurz nach ein Uhr zum Brand mehrerer Papiermülltonnen gekommen, der von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte, sodass keine Gefahr für Wohngebäude bestand. Neben den Mülltonnen wurde auch eine Holzumzäunung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Vor dem Brandausbruch sollen sich mehrere Jugendliche im Bereich der Papiermülltonnen aufgehalten haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Pfullingen (RT): Unfall auf Supermarktparkplatz

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße erlitten. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 73-Jährige gegen 20.40 Uhr mit einem Nissan Qashqai vorwärts aus einer dortigen Parklücke. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden, 61 Jahre alten Fußgängerin. Diese stürzte in der Folge zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. (rd)

Metzingen (RT): Brand in Abfall-Container

Feuerwehr und Polizei sind am frühen Dienstagmorgen aufgrund eines Containerbrands zum Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Ziegeleistraße ausgerückt. Ein Mitarbeiter hatte gegen 4.15 Uhr Rauch aus einem der Behältnisse bemerkt und den Notruf gewählt. Der Container wurde daraufhin an eine frei zugängliche Stelle verbracht und von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (rd)

Münsingen (RT): In Verwaltungsgebäude eingebrochen

In ein Verwaltungsgebäude in der Wasserstetter Straße in Buttenhausen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, acht Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Gebäuderückseite ins Innere. Dort begab sich der Einbrecher in sämtliche Stockwerke. Ersten Erkenntnissen nach musste der Täter jedoch ohne Beute von dannen ziehen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Nach Unfall davongefahren

Ein 45 Jahre alter Mann, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend davongefahren ist, musste am Montagabend seinen Führerschein abgeben. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der VW-Lenker beim Abbiegen von der B297 in die Hegaustraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf der dortigen Grünfläche mit einem Laternenmast kollidiert, der aus dem Boden gerissen wurde. Anschließend fuhr der Pkw-Lenker davon. Eine Zeugin, die die Beschädigungen und Fahrzeugteile bemerkte, verständigte gegen 21 Uhr die Polizei. Aufgrund eines an der Unfallstelle befindlichen Kennzeichens konnten sowohl das beschädigte Fahrzeug als auch der mutmaßliche Fahrzeuglenker an der Halteranschrift festgestellt werden. Dieser stand unter Alkoholeinfluss, worauf er neben einer Blutentnahme auch seinen Führerschein abgeben musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (rd)

Köngen (ES): Zu dicht aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, den ein 20-Jähriger am frühen Dienstagmorgen auf der B313 zwischen Köngen und Wernau verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 0.30 Uhr mit seinem 2er BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Esslingen unterwegs. Dabei fuhr er zu dicht auf eine vorausfahrende Mercedes C-Klasse eines 21-Jährigen auf und krachte dieser in der Folge ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links in die Mittelleitplanken abgewiesen, in der sich der Wagen verkeilte. Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundestraße bis etwa 3.30 Uhr teilweise komplett gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Graffiti-Sprayer ertappt

Dank aufmerksamer Zeugen konnten am Montagabend zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer erwischt werden. Passanten bemerkten gegen 19 Uhr, wie zwei männliche Jugendliche Wände im Bereich des Spielplatzes beziehungsweise des Bootstegs im Färbertörlesweg besprühten. Beim Eintreffen der Polizeistreifen vor Ort hatten sich die Täter zunächst in Richtung Oberesslingen entfernt. Unterhalb der Vogelsangbrücke konnten die Beamten kurz darauf zwei Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen. Sie hatten mehrere Spraydosen bei sich und gaben zu, die Graffitis angebracht zu haben. Die Jugendlichen wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Jungs wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Businsasse bei Sturz verletzt

Ein Fahrgast ist bei einem Sturz in einem anfahrenden Bus am Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Der Bus hatte kurz vor 16 Uhr an der Haltestelle Kriegsstraße angehalten, um Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ersten Ermittlungen nach hielt ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer an, um einer 81 Jahre alten Mercedes-Lenkerin das Vorbeifahren an dem haltenden Bus zu ermöglichen. Als sich die Seniorin auf Höhe des linken Vorderrads des Busses befand, fuhr der 51 Jahre alte Busfahrer los. Durch die anschließende Kollision stürzte ein gerade eingestiegener 38 Jahre alter Mann gegen eine Metallstange in dem Fahrzeug. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Brand eines Motorrollers

Zum Brand eines Motorrollers sind am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei in den Berliner Ring in den Stadtteil Waldhäuser-Ost ausgerückt. Gegen 16.40 Uhr bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug, das sich unter einem Unterstand einer Schule befand. Der brennende Roller konnte von Lehrern und Passanten mit Hilfe von Feuerlöschern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde noch der Unterstand in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Von der Straße abgekommen

Die drei Insassen eines 1er BMW sind nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Felix-Wankel-Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Eine 18-Jährige befuhr gegen 19.50 Uhr mit dem BMW die Felix-Wankel-Straße. In einer starken Linkskurve im Bereich eines Baumarkts kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Stein und einen Fahnenmast. Sowohl die Autofahrerin als auch ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 15 und 18 Jahren blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Stein und dem Mast wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Bisingen (ZAK): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Mann nach einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 39-Jährige befand sich kurz vor 14 Uhr auf einem Gerüst in der Bisinger Bahnhofstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich eine Diele aus der Halterung und der Arbeiter stürzte zirka zwei Meter tief auf eine Zwischendecke. Hierbei zog sich der 39-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Balingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In die Räumlichkeiten eines Catering-Unternehmens in einem Gewerbeobjekt in Engstlatt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über ein gekipptes Fenster gelangte der Einbrecher in das Gebäude in der Schweizer Straße. Anschließend durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ersten Ermittlungen nach musste er ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der Schaden an dem Fenster wird auf 50 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

