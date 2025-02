Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrraddiebe in Lübbecker Innenstadt geschnappt

Lübbecke (ots)

(AB) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochnachmittag in der Lübbecker Innenstadt einen Fahrraddiebstahl und wählte den Notruf der Polizei.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung traf schon wenige Minuten später, nicht zuletzt durch die detaillierte Personenbeschreibung, im Bereich der Bäckerstraße auf zwei männliche Personen - ohne Fahrrad.

Den Angaben nach soll das Duo gegen 13.45 Uhr im Parkhaus Ost an der Gerberstraße ein Fahrrad entwendet haben und sich damit in Richtung Gänsemarkt entfernt haben. Bei einem der Tatverdächtigen handelte es sich um einen polizeibekannten in Lübbecke wohnhaften 29-Jährigen. Der zweite, ein 20-jähriger Lübbecker, räumte gegenüber den Beamten den Diebstahl ein.

Bei einer Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen fanden die Gesetzeshüter ein entsprechendes Werkzeug sowie eine Schreckschusspistole auf. Beides stellten sie sicher.

Auf Nachfrage hinsichtlich des Verbleibs des Fahrrads zeigten sich die Männer kooperativ. Sie führten die Einsatzkräfte zu dem Vorgarten eines unweit entfernten Hauses. Während man das weiße Herrenrad zur Polizeiwache nach Lübbecke brachte, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam nach Minden gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden beide wieder von der Polizeiwache entlassen. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs eines Diebstahls mit Waffen sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzes.

