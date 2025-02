Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrunkenen E-Scooter-Fahrer angehalten

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Als die Beamten des Verkehrsdienstes am Donnerstagvormittag einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer am Busbahnhof in Bad Oeynhausen anhielten, wollten sie zunächst lediglich das Befahren des Gehweges ahnden. Während der Kontrolle folgten jedoch mehrere Feststellungen, die schlussendlich zur Mitnahme auf die Polizeiwache führten.

Nachdem die Polizisten den Vlothoer gegen 9 Uhr anhielten und kontrollierten, bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Rollerfahrers. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht der Ordnungshüter. Zudem stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Verkehrssünder fest. Beides führte zu einer Blutentnahme auf der Polizeiwache sowie zunächst zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei der Durchsuchung des Mannes, bemerkten die Beamten zudem ein Messer, das er mit sich führte. Hierauf folgte zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell