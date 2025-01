LPI-SLF: Unfallflucht geklärt

Unterwellenborn (ots) - Am Freitag, gegen 19.00 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger in einem Supermarkt in Unterwellenborn. Als er den Kassenbereich verlassen wollte, schlug die Diebstahlsicherung an, sodass die Mitarbeiterin in den mitgeführten Rucksack des Mannes schauen wollte. Daraufhin versuchte dieser zu fliehen, konnte aber durch das Eingreifen von Zeugen aufgehalten und zu Boden gebracht werden. Es stellte sich ...

mehr