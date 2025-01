Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Täter nach Diebstahl von Wertstoffhof erwischt

Bad Lobenstein (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag konnten nach umfangreichen, polizeilichen Maßnahmen mehrere Personen beim Diebstahl vom Bad Lobensteiner Wertstoffhof erwischt werden. Nach Zeugenhinweisen, wonach mindestens zwei Männer unbefugt auf dem Gelände unterwegs waren, eilten mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort und bemerkt zunächst zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut wie Elektroschrott etc.. Im Rahmen der Absuche konnten dann zwei Personen auf dem Gelände festgestellt und anschließend der Polizeidienststelle zugeführt werden. Da sich im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen sowie während der Spurensuche und -sicherung noch Hinweise auf einen möglichen weiteren, flüchtigen Täter ergaben, wurde der Polizeihubschrauber zur Absuche aus der Luft eingesetzt und kreiste u.a. bis in Richtung Helmsgrün. In Anbetracht der Witterung wurden die Suchmaßnahmen in der Nacht dann eingestellt. Jedoch konnte der noch gesuchte, weitere Tatverdächtige am Sonntagmittag in einer Wohnung im Bereich Wurzbach aufgegriffen werden. Gegen die drei Männer im Alter von 17, 21 und 29 Jahren wurden mehrere Anzeigen erstattet. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Vorläufigen Festnahmen aufgehoben und die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

