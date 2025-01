Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter nach räuberischen Diebstahl in Haft

Unterwellenborn (ots)

Am Freitag, gegen 19.00 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger in einem Supermarkt in Unterwellenborn. Als er den Kassenbereich verlassen wollte, schlug die Diebstahlsicherung an, sodass die Mitarbeiterin in den mitgeführten Rucksack des Mannes schauen wollte. Daraufhin versuchte dieser zu fliehen, konnte aber durch das Eingreifen von Zeugen aufgehalten und zu Boden gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass im Rucksack noch diverses Beutegut um Wert von über 125 Euro war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts des räuberischen Diebstahls gem. § 252 StGB eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl beantragt und dieser in der Folge auch durch einen Richter erlassen.

