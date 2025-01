LPI-SLF: Ungünstig eingeparkt

Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - In den Ortslagen Kirchhasel und Etzelbach kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu 2 großflächigen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurde zum einen eine Hausfassade, zum anderen ein Zaun besprüht. Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: ...

