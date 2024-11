Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche am Wochenende im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 14.11.2024 drangen bislang Unbekannte vermutlich in der Nacht in ein Firmengebäude an der Vohwinkeler Straße ein. Sie stahlen hochwertige Maschinen. An der Wettinerstraße kam es zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung. Der oder die Einbrecher gelangten zwischen dem 14.11.2024 und dem 15.11.2024 in die Räumlichkeiten. Am Nachmittag des 15.11.2024 versuchten Straftäter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Mareestraße aufzuhebeln. Am Dellbusch öffneten Einbrecher gewaltsam eine Wohnung am späten Nachmittag des 15.11.2024 und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am 15.11.2024, zwischen 17:25 Uhr und 19:10 Uhr öffneten Täter die Balkontür einer Wohnung im Hochparterre, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ebenfalls am 15.11.2024 kam es am Stahlsberg in den Nachmittagsstunden zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Straftäter stahlen nach bisherigen Erkenntnissen nichts. In der Nacht vom 15.11.2024 zum 16.11.2024 wurde die Kirche am Kirchplatz in Elberfeld zum Ziel von Dieben. Sie stahlen aus den Räumen eine geringe Menge an Münzgeld. In ein Einfamilienhaus An der Bük brachen Diebe in den Abendstunden des 16.11.2024 ein und stahlen Bargeld. Am Hesselnberg verschafften sich Einbrecher am Vormittag des 16.11.2024 Zugang zu den Räumen eines Bistros. Sie stahlen Bargeld und alkoholische Getränke. Am 16.11.2024 gelangten Einbrecher in den Abendstunden in ein Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld. Zwischen 02:20 Uhr und 02:40 Uhr gelang es bislang Unbekannten Firmenräume an der Vohwinkeler Straße aufzubrechen. Vermutlich stahlen sie nichts. Zwischen dem 16.11.2024 und dem 17.11.2024 brachen Täter in die Räume eines Krankenhauses in der Elberfelder Innenstadt ein und entwendeten Geld. An der Emilstraße öffneten Einbrecher eine Wohnung und durchsuchten die Räume. Der Einbruch spielte sich zwischen dem 11.11.2024 und dem 17.11.2024 ab. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Altenkotten wurde zwischen dem 15.11.2024 und dem 17.11.2024 zum Ziel von Einbrechern. Die Diebe stahlen Schmuck. An der Straße Oberer Grifflenberg traten Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Entwendet wurde vermutlich nichts. Tatzeit war am 17.11.2024 um 17:00 Uhr. Remscheid - Die Räume von zwei Firmen wurden zwischen dem 14.11.2024 und dem 15.11.2024 zum Ziel von Einbrechern. Aus einer der Firmen an der Berghauser Straße stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Bei der zweiten Firma scheiterten sie bei dem Versuch die Räume gewaltsam zu öffnen. Am Mühlenteich gelangten Straftäter am 15.11.2024, um 01:15 Uhr in eine Gaststätte. Der oder die Täter stahlen Bargeld und einen Computer. An der Rudolf-Stosberg-Straße verschafften sich Unbekannte am 17.11.2024, zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde ist zur Stunde noch nicht bekannt. Solingen - Am 15.11.2024, zwischen 12:15 Uhr und 20:30 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Kotzerter Straße ein. Der oder die Täter stahlen hochwertigen Schmuck. Am Zedernweg schlugen Täter das Fenster eines Vereinsheims ein. Sie entwendeten Lebensmittel und Getränke. Der Einbruch geschah zwischen dem 12.11.2024 und dem 16.11.2024. Zwischen dem 09.11.2024 und dem 16.11.2024 kam es zum Einbruch in eine Wohnung am Schneebacher Weg. Der oder die Einbrecher nahmen Schmuck und Bargeld weg. Vermutlich durch eine ausgelöste Alarmanlage aufgeschreckt flüchteten Täter, nachdem sie an der Walter-Dodde-Straße in einen Supermarkt eindringen wollten. Der Einbruchversuch ereignete sich nachts am 16.11.2024 zum 17.11.2024. Ein Büro an der Böcklinstraße wurde von Unbekannten am 17.11.2024, gegen 23:30 Uhr aufgebrochen. Der oder die Straftäter stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Riegel vor! Schützen sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. So schützen Sie sich vor Einbrechern - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. (sw)

