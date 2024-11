POL-W: RS Schwerpunkteinsatz der Polizei in Lennep

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Montag (18.11.2024, gegen 00:30 Uhr) kam es in Heckinghausen auf der Waldeckstraße in Höhe der Straße Auf der Bleiche zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 52-jährige Wuppertaler fuhr mit seinem Peugeot-Roller auf der Waldeckstraße in Richtung Heckinghauser Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Bei dem Sturz zog sich der ...

