Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Polizei bittet um Mithilfe - Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Streifenwagen fährt auf

Wuppertal (ots)

Am 17.11.2024, gegen 23:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein weißer Toyota Corolla in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Als sich das Polizeifahrzeug näherte, beschleunigte der Fahrer des Corolla und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit. Während der Nacheile bremste der Corolla in der Poststraße so stark ab, dass der Streifenwagen trotz einer Gefahrenbremsung, ein Auffahren nicht verhindern konnte. Dabei wurde der Toyota gegen Straßenpoller und eine Laterne geschoben. Die Beamten wurden bei dem Aufprall nicht verletzt. Der Fahrer des Corolla flüchtete nach dem Aussteigen in Richtung Henshauserfeld. Er wird als circa 20 bis 25 Jahre alt und männlich beschrieben. Er ist schlank und trug zum Zeitpunkt der Flucht eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine schwarze Daunenjacke. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

